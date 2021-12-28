Скатившаяся в траншею Audi не получила серьезных повреждений

Утром житель дома на Минской, 24, собирался прогреть Audi и совершенно не ожидал ее побега прямо из-под носа. В мгновение ока иномарка скатилась в траншею и уткнулась в трубы.
«Я завел ее - и все, она укатилась. Забыли на ручник поставить», - рассказал водитель.
Быстро вытащить беглянку не удалось. КамАЗ застыл на обочине: он, словам очевидцев, попал в дорожно-транспортное происшествие с учебной машиной - этот факт запечатлел пензенец и выложил в интернет. Оформление документов и переговоры затянулись. Владелец Audi и сочувствующие продолжали мерзнуть у канавы.
Траншея давно опоясывает дом № 24 на Минской. Отопительный сезон начался, но народ не согрелся. В ноябре очередные раскопки завершились - батареи теплее не стали. В декабре ресурсники заново перепахали двор, приступили к перекладке коммуникаций.
«Ни пройти к дому, ни подъехать - в такой ситуации мы живем. Постоянное отключение горячей воды и отопления. В сроки они не укладываются», - пожаловалась старшая по дому № 24 на ул. Минской Татьяна Дудик.
Канал огородили, но Audi с легкостью протаранила сетку. Если бы траншеи не было, докатилась бы до газона без последствий.
«Так случилось, ну что ж теперь. Самое главное - никто не пострадал», - отметил мужчина.
Через несколько часов иномарку все же смогли вытащить. К счастью, повреждения оказались небольшими.
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