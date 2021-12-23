Остались без хлеба: жители Карауловки лишились моста

23.12.2021 | 09:48

Мост, ведущий в деревню Карауловку Сосновоборского района, разрушился. Снимки конструкции, переставшей выполнять свою функцию, прислала в редакцию местная жительница.

Объект соединял деревню с поселком Сосновоборск, теперь, по словам женщины, «люди живут без хлеба, ни пройти ни проехать».

Объезда нет, кругом лес, от цивилизации сельчан отделяет река Тешнярь.

Женщина рассказала, что мост стал аварийным в октябре. Фрагменты конструкции провалились, однако местные ходили по ней. В декабре сооружение разобрали.

Вачелайский сельсовет начал реконструкцию, но работы по какой-то причине остановились. На снимках, присланных сельчанкой, видно, что у переправы нет середины.

В Пензенской области множество мостов нуждаются в ремонте. Широко известна, к примеру, конструкция в Никольском районе, получившая название «мост адреналина». Уже более 10 лет она находится в аварийном состоянии.

Этот «мост ужасов» - единственное сообщение между поселками Соколовка и Сура. Местные жители рассказывают, что им давно запрещено пользоваться, однако некоторые водители вынуждены выбирать эту дорогу, по ней даже возят детей в школу. Конструкцию собственными силами латают сами сельчане.

Сооружением заинтересовалась прокуратура. В правительство области внесли представление об устранении серьезных дефектов.