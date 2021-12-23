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Глас народа

Остались без хлеба: жители Карауловки лишились моста

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Мост, ведущий в деревню Карауловку Сосновоборского района, разрушился. Снимки конструкции, переставшей выполнять свою функцию, прислала в редакцию местная жительница.

Объект соединял деревню с поселком Сосновоборск, теперь, по словам женщины, «люди живут без хлеба, ни пройти ни проехать».

Объезда нет, кругом лес, от цивилизации сельчан отделяет река Тешнярь.

Женщина рассказала, что мост стал аварийным в октябре. Фрагменты конструкции провалились, однако местные ходили по ней. В декабре сооружение разобрали.

Вачелайский сельсовет начал реконструкцию, но работы по какой-то причине остановились. На снимках, присланных сельчанкой, видно, что у переправы нет середины.

В Пензенской области множество мостов нуждаются в ремонте. Широко известна, к примеру, конструкция в Никольском районе, получившая название «мост адреналина». Уже более 10 лет она находится в аварийном состоянии.

Этот «мост ужасов» - единственное сообщение между поселками Соколовка и Сура. Местные жители рассказывают, что им давно запрещено пользоваться, однако некоторые водители вынуждены выбирать эту дорогу, по ней даже возят детей в школу. Конструкцию собственными силами латают сами сельчане.

Сооружением заинтересовалась прокуратура. В правительство области внесли представление об устранении серьезных дефектов.

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Гость||

Они за это проголосовали

Гость||

Едалова надо сажать срочно

Гость||

Мельниченко не желает выехать в Карауловку и встретиться с жителями???

Гость||

Ледок скоро крепко встанет, ничего страшного.

Гость||

Зато мы делаем ракеты (сегодня вам вновь расскажут об этом в 12-00) и у вас в наличии есть непотопляемый, не посаженный Едалов

Гость||

Вроде бы войны нет а живём как на оккупированной территории.

Гость||

Вы живёте? Ха-ха! Вы существуете. Живут сечины миллеры абрамовичи, их деетки внучки жучки

Гость||

А что там целая деревня делает, на лесной поляне?

Гость||

В октябре разобрали, 2 месяца прошло.Безобразие, индерская больница должна быть сдана 7 июня, а там бардак.Район погибает при нынешней власти.

Имя: Гость
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