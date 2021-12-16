Пензенца возмутила экономия на отоплении в городской школе

Жителя Пензы встревожила ситуация, которая сложилась в школе № 71 на улице Можайского. Происходящее он описал в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.
По словам горожанина, после ухода прежнего директора в образовательном учреждении возникли проблемы.
«В школе началась экономия на отоплении. Его отключили с понедельника. Температура в классах не более 18 градусов, дети очень мерзнут, батареи холодные. Надевать теплую одежду дети должны в стиль формы, оказывается, по распоряжению директора. Кофты и свитера в свободном стиле недопустимы. Извините, мы не подготовились», - написал пензенец.
Он добавил, что ухудшилось качество блюд, которыми кормят детей в столовой, «теперь есть вообще невозможно».
«Все классные руководители шлют в группы родителей одну и ту же фотографию с показательно накрытым столом для детей. Смешно. У меня дети учатся в двух разных классах, есть, с чем сравнить фото», - отметил горожанин.
Мужчина попросил губернатора организовать очередную проверку и принять меры к изменению ситуации.
«Очень не хочется переводить детей в другую школу», - высказался он.
В образовательном учреждении отказались комментировать жалобу родителя.
Предыдущий директор школы № 71 уволился 18 ноября. В тот день в образовательное учреждение без предупреждения приехал министр образования области Алексей Комаров. Выяснилось, что в пищеблоке нарушали требования СанПиН, подавали на раздачу грязную посуду, хранили пищевые отходы в баках без крышек.
Также Алексей Комаров обнаружил пыль на вытяжке над жарочными шкафами. Чиновника не удовлетворило и состояние выхода из пищеблока к месту выгрузки отходов - там было грязно.
«Это случилось с попустительства директора. Соответственно, директор принял для себя решение и оставил должность», - пояснила начальник управления образования Пензы Лилия Чащина.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
пусть еще в 52 школу приедет. Дети мерзнут, питание отвратительное... дети не едят эту еду. в зоопарке вкуснее кормят наверное зверей.
разберитесь уже господа . вас якобы выбирал народ на выборах