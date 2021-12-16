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Глас народа

Пензенца возмутила экономия на отоплении в городской школе

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Жителя Пензы встревожила ситуация, которая сложилась в школе № 71 на улице Можайского. Происходящее он описал в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

По словам горожанина, после ухода прежнего директора в образовательном учреждении возникли проблемы.

«В школе началась экономия на отоплении. Его отключили с понедельника. Температура в классах не более 18 градусов, дети очень мерзнут, батареи холодные. Надевать теплую одежду дети должны в стиль формы, оказывается, по распоряжению директора. Кофты и свитера в свободном стиле недопустимы. Извините, мы не подготовились», - написал пензенец.

Он добавил, что ухудшилось качество блюд, которыми кормят детей в столовой, «теперь есть вообще невозможно».

«Все классные руководители шлют в группы родителей одну и ту же фотографию с показательно накрытым столом для детей. Смешно. У меня дети учатся в двух разных классах, есть, с чем сравнить фото», - отметил горожанин.

Мужчина попросил губернатора организовать очередную проверку и принять меры к изменению ситуации.

«Очень не хочется переводить детей в другую школу», - высказался он.

В образовательном учреждении отказались комментировать жалобу родителя.

Предыдущий директор школы № 71 уволился 18 ноября. В тот день в образовательное учреждение без предупреждения приехал министр образования области Алексей Комаров. Выяснилось, что в пищеблоке нарушали требования СанПиН, подавали на раздачу грязную посуду, хранили пищевые отходы в баках без крышек.

Также Алексей Комаров обнаружил пыль на вытяжке над жарочными шкафами. Чиновника не удовлетворило и состояние выхода из пищеблока к месту выгрузки отходов - там было грязно.

«Это случилось с попустительства директора. Соответственно, директор принял для себя решение и оставил должность», - пояснила начальник управления образования Пензы Лилия Чащина.

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Гость||

пусть еще в 52 школу приедет. Дети мерзнут, питание отвратительное... дети не едят эту еду. в зоопарке вкуснее кормят наверное зверей.

разберитесь уже господа . вас якобы выбирал народ на выборах

Гость||

Это безобразие .Итак люди сейчас ходят полуголодные да их еще холодом на прочность испытывают.

Гость||

Похоже, что написал жалобу бывший директор!

Гость||

А вы вообще представляете, что будет в помещении если действительно отключить отопление, да ещё и на несколько дней! Что- то не верится!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Предыдущий директор школы № 71 уволился 18 ноября. В тот день в образовательное учреждение без предупреждения приехал министр образования области Алексей Комаров.
А всего-то, сделал директор замечание министру, чтоб тот не матерился в школе...

Имя: Гость
Комментарий:

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