Сетевое издание|18+|Четверг|16 дек 2021|18:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Кощунство: ветки ели на Соборной площади обрезали почти до макушки

Печать

Горожанин в группе penza_novosti соцсети Instagram раскритиковал работу специалистов, которые установили праздничное дерево на Соборной площади.

Пост появился в четверг, 16 декабря.

«Сорок пять лет ель росла. Привезли ее в Пензу, чтобы обрезать почти до макушки! Какое кощунство! Все прохожие не могут пройти спокойно. Больно смотреть на то, как добивают ель», - возмутился пензенец.

На снимке запечатлено дерево, высота которого составляла 12 метров. Когда-то оно росло в Неверкинском районе. Теперь множество нижних ветвей срублено. Кажется, что ель стала ниже.

Работа специалистов не вызвала одобрения и у комментаторов.

«Они скотчем приматывать обратно будут ветки?», «Пир во время чумы», «Штрафовать надо за это», «От большого ума», - высказались участники группы.

В МУП «Зеленое хозяйство» сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что ветви новогоднего дерева пришлось заменить «для более эстетичного вида» и придания конструкции «устойчивости».

Фото 1 instagram.com/penza_novosti, фото 2 МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Ахххххааахххах. .

Гость||

Для РПЦ пойдет! Чай, не баре

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Работа специалистов
специалистов по установке елок? Не похоже на работу специалистов))

Гость||

Думаю за счет налогоплательщиков нужно елку заменить.

Гость||

Напились кагору и не рассчитали.

Гость||

Ну ИДИОТЫ,что возьмёшь...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Они скотчем приматывать обратно будут ветки?
А могут продать прихожанам как святые ветви?

Гость||

Это всё от халявы,если бы заплатили деньги свои,то так бы не поступили.

В прошлом году (было в инете) у жительницы украли ёлку с полисадника и установили у церкви...

Гость||

НА ЗАЛУПУ такая ёлка похожа.

Гость||

Гость писал(a):

НА ЗАЛУПУ такая ёлка похожа.
Это твоя рожа на залупу похожа

Гость||

Гость писал(a):

Это твоя рожа на залупу похожа
Твоя,когда сосёшь не снимая креста...

Гость||

Гость писал(a):

Это твоя рожа на залупу похожа

Твоя,когда сосёшь не снимая креста...

Обиделся, залупомордый?

Гость||

веселиться около мертвого дерева,полнейший маразм.лучше росла бы в лесу.

Гость||

Есть всё таки бог на свете. Это знак свыше пузатым.

Гость||

Работать разучились с болтунами руководителями вот и результат.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте