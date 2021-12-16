Кощунство: ветки ели на Соборной площади обрезали почти до макушки

16.12.2021 | 17:02

Горожанин в группе penza_novosti соцсети Instagram раскритиковал работу специалистов, которые установили праздничное дерево на Соборной площади.

Пост появился в четверг, 16 декабря.

«Сорок пять лет ель росла. Привезли ее в Пензу, чтобы обрезать почти до макушки! Какое кощунство! Все прохожие не могут пройти спокойно. Больно смотреть на то, как добивают ель», - возмутился пензенец.

На снимке запечатлено дерево, высота которого составляла 12 метров. Когда-то оно росло в Неверкинском районе. Теперь множество нижних ветвей срублено. Кажется, что ель стала ниже.

Работа специалистов не вызвала одобрения и у комментаторов.

«Они скотчем приматывать обратно будут ветки?», «Пир во время чумы», «Штрафовать надо за это», «От большого ума», - высказались участники группы.

В МУП «Зеленое хозяйство» сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что ветви новогоднего дерева пришлось заменить «для более эстетичного вида» и придания конструкции «устойчивости».

Фото 1 instagram.com/penza_novosti, фото 2 МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».