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Глас народа

В селе Земетчинского района КамАЗ снес стену жилого дома

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Во вторник, 14 декабря, в сетевое издание «ПензаИнформ» обратилась читательница, рассказавшая о ЧП в селе Раево Земетчинского района.

По словам женщины, 12 декабря из-за неосторожного водителя пострадал двухквартирный дом. Автомобилист, управлявший КамАЗом, не поставил машину на тормоза. В итоге она покатилась в сторону жилого строения, снесла стену и окно, сдвинулись плиты в соседней спальне.

«К счастью, никто не пострадал. Буквально за пару минут мужчина, хозяин дома, вышел из комнаты. Кто в дальнейшем будет отвечать за происшествие (водитель или агрофирма), неизвестно. В доме прописан-проживает несовершеннолетний ребенок-инвалид», - добавила женщина.

Она прислала в редакцию фотографии, на которых видна торчащая в стене дома кабина грузовика. Жилище сельчан нуждается в восстановлении.

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