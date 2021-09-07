В Сосновоборске лошади угрожают безопасности детей

07.09.2021 | 08:50

Житель одного из районов Пензенской области пожаловался на животных, угрожающих безопасности людей. Сообщение о лошадях, которые бегают по сельской дороге, появилось в группе «Подслушано в Сосновоборске|Пензенская область».

«Здравствуйте, хочу привлечь внимание администрации к тому, что около дороги через лес бегают лошади без хозяина. Это ненормально, там ходят дети и взрослые. Уже произошло несколько случаев, когда подростки успели побегать от лошадей», - рассказал интернет-пользователь, оставшийся анонимом.

Автор поста выразил надежду, что кто-то обратит внимание на эту ситуацию и примет меры. Однако в комментариях люди усомнились, что это способен сделать кто-либо кроме владельца животных.

«А если и хозяин не будет обращать внимание, то на мясокомбинат отправят их… Жалко, животных заводят, а присматривать перестают», - констатировала одна из подписчиц.