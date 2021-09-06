В Пензе хулиганы изрисовали еще не открытый Бакунинский мост

06.09.2021 | 12:58

В понедельник, 6 сентября, в группе «Черный список Пенза» появилось фото ограждения пешеходной дорожки на отреставрированном Бакунинском мосту с черными знаками в стиле граффити.

«Только построили мост, а уже на нем рисуют. Надо найти, руки оторвать», - написал возмущенный автор снимка.

«Просто заставить отмыть мост и еще несколько граффити. Отбивает на раз желание рисовать где не нужно», - разделил негодование пензенца один из комментаторов.

Случаи вандализма в Пензе нередки. Так, в июле оказались разломаны скамейки на набережной Суры. В августе молодежь повредила сцену на Фонтанной площади. Там же неоднократно ломали качели.

В мае в Пензе прошел круглый стол по вопросам вандализма, на котором обсуждались, в частности, несанкционированные граффити. Тогда прозвучало предложение организовать в областном центре специальные площадки или предложить подходящие объекты, которые можно использовать для создания легальных произведений уличного искусства.

Реконструированный Бакунинский мост, перекрытый для движения два года назад, 19 сентября 2019 года, планируется открыть 9 сентября.