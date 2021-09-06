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Глас народа

В Пензе хулиганы изрисовали еще не открытый Бакунинский мост

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В понедельник, 6 сентября, в группе «Черный список Пенза» появилось фото ограждения пешеходной дорожки на отреставрированном Бакунинском мосту с черными знаками в стиле граффити.

«Только построили мост, а уже на нем рисуют. Надо найти, руки оторвать», - написал возмущенный автор снимка.

«Просто заставить отмыть мост и еще несколько граффити. Отбивает на раз желание рисовать где не нужно», - разделил негодование пензенца один из комментаторов.

Случаи вандализма в Пензе нередки. Так, в июле оказались разломаны скамейки на набережной Суры. В августе молодежь повредила сцену на Фонтанной площади. Там же неоднократно ломали качели.

В мае в Пензе прошел круглый стол по вопросам вандализма, на котором обсуждались, в частности, несанкционированные граффити. Тогда прозвучало предложение организовать в областном центре специальные площадки или предложить подходящие объекты, которые можно использовать для создания легальных произведений уличного искусства.

Реконструированный Бакунинский мост, перекрытый для движения два года назад, 19 сентября 2019 года, планируется открыть 9 сентября.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

подходящие объекты, которые можно использовать для создания легальных произведений уличного искусства
Если бы это еще можно было отнести к искусству... "Граффити" по-пензенски - просто пачкотня.

Гость||

А ещё до сдачи моста какие-то воры украли возможность съехать с моста коляской со стороны мечети

Гость||

Гость писал(a):

"Граффити" по-пензенски - просто пачкотня.
Вам надо чтоп боХато рисовали?

Гость||

Гость писал(a):

Вам надо чтоп боХато рисовали?
Не надо бохато,надо чтобы со смыслом и без пошлости.Посмотрите на работы Бэнкси и всё поймёте...

Гость||

Здесь один умник рассуждал что дуракам пол-дела не показывают, когда люди удивились отсутствию пандуса на подъеме слева . Где ты , болтун? Бабкам и мамкам с колясками идущим с рынка не хочешь ничего сказать ? Или помочь им поднимать всё на своём пупке?

Гость||

А кто яйца полу челу полу лошади разукрасил не нашли? И кто эти яйца отмывал тоже не новостили.

Гость||

Гость писал(a):

,надо чтобы со смыслом и без пошлости.Посмотрите на работы Бэнкси
Так бы сразу и сказал, что дурачок...

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Вам надо чтоп боХато рисовали?
Не надо

> бохато,надо чтобы со смыслом и без пошлости.Посмотрите на работы Бэнкси и

> всё поймёте...

Вот-вот, чинкам из администрации надо объяснить что граффити повышает престиж и стоимость изрисованной недвижимости. Это не хулиганы, это творцы!

Гость||

Ну вот, теперь из-за них еще и бетон начнет трескаться и асфальт разрушаться еще од зимы.

Гость||

Да,да кто яйца открывал у лошади

Гость||

Одни вандалы кругом

Гость||

Полиция-то на фонтане и набережной есть? или как они там сейчас называются

Гость||

А давайте строить новые города в Сибири.А че?

Гость||

А куда молодежи энергию девать? Кругом все платное

Гость||

Что за пьянь тут опять?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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