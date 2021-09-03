Пензенцы боятся отремонтированного путепровода на пр-те Победы

В четверг, 2 сентября, в группе penza.chs соцсети Instagram пензячка опубликовала видео пешеходной части путепровода на проспекте Победы.
В объектив камеры горожанки попала дыра в конструкции, которую просто закрыли куском асфальта, который свободно перемещается. Размер изъяна - с человеческую ступню.
Это не единственная примета. Пензячка сняла и щель между плитами, и уложенный кусками асфальт.
«Смотрите, какой дивный мост. Ремонт просто шокирует», - отметила женщина.
Горожане отметили, что путепровод давно в таком состоянии.
«Этот мост всегда такой был, ходила по нему еще студенткой в 90-х», «Мосту 100500 лет, власти говорят: он нормальный. А значит, ремонта не ждем, братцы», «Камень положили - все, считай отремонтировали, дырку закрывает», - написали пользователи.
Комментаторы высказались, что считают конструкцию опасной.
«Проехать нормально, пройти страшно, а через него школьники в школу и гимназию ходят», «Я могу за 20 минут через него до дома от родителей добраться пешком, но боюсь, правда боюсь! Мост в плачевном состоянии», - поделились они мнением.
Видео instagram.com/penza.chs.
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