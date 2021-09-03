Пензенцы боятся отремонтированного путепровода на пр-те Победы

03.09.2021 | 09:41

В четверг, 2 сентября, в группе penza.chs соцсети Instagram пензячка опубликовала видео пешеходной части путепровода на проспекте Победы.

В объектив камеры горожанки попала дыра в конструкции, которую просто закрыли куском асфальта, который свободно перемещается. Размер изъяна - с человеческую ступню.

Это не единственная примета. Пензячка сняла и щель между плитами, и уложенный кусками асфальт.

«Смотрите, какой дивный мост. Ремонт просто шокирует», - отметила женщина.

Горожане отметили, что путепровод давно в таком состоянии.

«Этот мост всегда такой был, ходила по нему еще студенткой в 90-х», «Мосту 100500 лет, власти говорят: он нормальный. А значит, ремонта не ждем, братцы», «Камень положили - все, считай отремонтировали, дырку закрывает», - написали пользователи.

Комментаторы высказались, что считают конструкцию опасной.

«Проехать нормально, пройти страшно, а через него школьники в школу и гимназию ходят», «Я могу за 20 минут через него до дома от родителей добраться пешком, но боюсь, правда боюсь! Мост в плачевном состоянии», - поделились они мнением.

Видео instagram.com/penza.chs.