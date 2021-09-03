Сетевое издание|18+|Пятница|3 сен 2021|10:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Пензенцы боятся отремонтированного путепровода на пр-те Победы

Печать

В четверг, 2 сентября, в группе penza.chs соцсети Instagram пензячка опубликовала видео пешеходной части путепровода на проспекте Победы.

В объектив камеры горожанки попала дыра в конструкции, которую просто закрыли куском асфальта, который свободно перемещается. Размер изъяна - с человеческую ступню.

Это не единственная примета. Пензячка сняла и щель между плитами, и уложенный кусками асфальт.

«Смотрите, какой дивный мост. Ремонт просто шокирует», - отметила женщина.

Горожане отметили, что путепровод давно в таком состоянии.

«Этот мост всегда такой был, ходила по нему еще студенткой в 90-х», «Мосту 100500 лет, власти говорят: он нормальный. А значит, ремонта не ждем, братцы», «Камень положили - все, считай отремонтировали, дырку закрывает», - написали пользователи.

Комментаторы высказались, что считают конструкцию опасной.

«Проехать нормально, пройти страшно, а через него школьники в школу и гимназию ходят», «Я могу за 20 минут через него до дома от родителей добраться пешком, но боюсь, правда боюсь! Мост в плачевном состоянии», - поделились они мнением.

Видео instagram.com/penza.chs.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте