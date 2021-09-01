Не люди, а свиньи: Пензячку возмутили свалки после пикников

01.09.2021 | 16:24

В среду, 1 сентября, в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии, сделанные, как поясняет автор, возле Сурского водохранилища со стороны Золотаревки.

На снимках запечатлены вековые сосны, трава и… груды отходов, оставшихся после отдыха на свежем воздухе: одноразовые тарелки, пакеты, бутылки.

«Не люди, а свиньи! Как так можно относиться к природе! Неужели так сложно забирать мусор с собой по пути?! Все на машинах приезжают!» - возмутилась автор фото.

Неравнодушная девушка считает, что местные органы власти должны организовать экологический патруль в этой зоне.

«Водохранилище является источником питьевой воды для всего города!» - напомнила она.

Комментаторы единодушно осудили тех, кто оставляет мусор в лесу, и изложили свои предложения.

«Одно из двух: 1. Штрафовать отдыхающих; 2. Обеспечить места отдыха мусорными баками и соответственно вывозом мусора оттуда. Закапывать нельзя, сжигать - сгорим. замкнутый круг», - поделился идеями один из них.

«Для природы нет никакой разницы, где будет лежать или гореть этот мусор. Не надо производить мусор, на фото пластиковая упаковка, без которой несколько десятков лет назад прекрасно обходились», - высказал свое мнение другой.

Горы мусора, остающиеся на берегах водоемов после того, как там приятно проведут время отдыхающие, являются многолетней проблемой для Пензенской области. Поймать нарушителей экологического законодательства с поличным практически невозможно. В 2017 году предлагалось искать их и фиксировать факты засорения зеленых зон с помощью квадрокоптеров, но потом об этой идее забыли.