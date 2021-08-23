Все вымрем: пензячка пожаловалась на закрытую шахту вентиляции

23.08.2021 | 09:26

Жители дома № 107 на улице Калинина опасаются ЧП из-за закрытой вентиляционной шахты. Об этом они сообщили в социальной сети Instagram в воскресенье, 22 августа.

Местная жительница рассказала, что в 2019 году им поменяли кровлю. При этом специалисты случайно или намеренно закрыли шахту вентиляции.

«Так как в квартирах вентиляции нет, на стенах из-за этого появляется плесень. Перекрытия в доме деревянные. И пугает то, что если, не дай бог, утечка газа, вымрем все три этажа», - пожаловалась горожанка.

По ее словам, жильцы просили ремонтников исправить ситуацию, открыть шахту, но на обращение не было никакой реакции.

«Просьба к компетентным органам помочь нам, проблема наверняка быстро решаема, а вот последствия бездействия могут быть серьезными», - закончила свой пост пензячка.

Такое же обращение она разместила в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

Фото @koromyslowaolga, instagram.com/penza_resheniya/.