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Глас народа

Все вымрем: пензячка пожаловалась на закрытую шахту вентиляции

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Жители дома № 107 на улице Калинина опасаются ЧП из-за закрытой вентиляционной шахты. Об этом они сообщили в социальной сети Instagram в воскресенье, 22 августа.

Местная жительница рассказала, что в 2019 году им поменяли кровлю. При этом специалисты случайно или намеренно закрыли шахту вентиляции.

«Так как в квартирах вентиляции нет, на стенах из-за этого появляется плесень. Перекрытия в доме деревянные. И пугает то, что если, не дай бог, утечка газа, вымрем все три этажа», - пожаловалась горожанка.

По ее словам, жильцы просили ремонтников исправить ситуацию, открыть шахту, но на обращение не было никакой реакции.

«Просьба к компетентным органам помочь нам, проблема наверняка быстро решаема, а вот последствия бездействия могут быть серьезными», - закончила свой пост пензячка.

Такое же обращение она разместила в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

Фото @koromyslowaolga, instagram.com/penza_resheniya/.

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Гость||

Потом люди умирают! Угарный газ, это ЯД, это инсульты и инфаркты!

Гость||

Гость писал(a):

Потом люди,
Мой друг не верьте фейковой статье

Гость||

Пока чего то не произойдёт, никто не по чешется.

Гость||

Вот как раз тебе злодею мы и верим! И вообще, волк тебе тамбовский друг, не более того!

Гость||

Радость пфр

Гость||

Гость писал(a):

Радость пфр
А в чем радость то?

Гость||

С такими вопросами надо обращаться в управляйку или жил.инспекцию,а они сразу к Мельниченко

Имя: Гость
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