Горожан возмутило обилие тараканов в пензенском зоопарке

14.06.2021 | 13:28

В понедельник, 14 июня, пензенец, пожелавший сохранить анонимность, пожаловался в соцсети на нашествие тараканов в городском зоопарке.

«Сегодня были в зоопарке и были в шоке. Сидит животное, а вокруг него тьма тараканов. Дети ходят смотрят. Что ж, нельзя поморить их. А каково там животному? Просто ужас», - написал автор.

Он выложил фотографии и запись, на которых видны полчища насекомых, похожих на тараканов. Они бегают по полу и стенам помещений для обитателей зоопарка.

Многие из комментаторов высказались в поддержку автора: «Жээстть какая»; «Главное домой случайно не притащить»; «Пипец просто. Как так-то? Именно поэтому многие против зоопарков. Ужасные условия для животных. За это можно засудить зоопарк»; «Кишат прям».

Нашлись и те, кто счел положение дел вполне приемлемым: «А в чем проблема, это как в естественной среде. Или вы забыли, что в природе есть насекомые»; «Тараканы тоже живые. Не думаю, что они сильно мешают животным в зоопарке»; «Скорей всего животное ест тараканов в природе, иначе ТАКОЕ количество не объяснить».

Некоторые пользователи также пожаловались на мышей и крыс, которые свободно разгуливают в клетках и вольерах.

Источник фото и видео - vk.com/penza_live.