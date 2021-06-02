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Глас народа

Остановки в Пензе назвали пристанищами бомжей

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Жители Пензы назвали остановки общественного транспорта пристанищами бомжей. Жалоба на плачевное состояние одного из павильонов была опубликована в местном сообществе во «ВКонтакте». Оказалось, в городе немало подобных мест.

«Подскажите, куда писать насчет остановок? На остановке «Берлин», как бы это сказать… Пристанище бомжей. Очень уж интересно, когда Арбеково чинить вздумают», - задался вопросом интернет-пользователь.

К посту прикреплена фотография замусоренного и обклеенного объявлениями павильона. По словам горожан, здесь действительно нередко видят мужчину без определенного места жительства. Он сидит на лавочке или «толкает» отъезжающие от остановки транспортные средства.

В комментариях пензенцы рассказали, что в подобном состоянии находятся и другие остановки.

«Да по всему городу эти пристанища бомжей. Около «Рембыттехники» еще «чище», «На КПД за Пензой-IV посмотрите, вам остановка у «Берлина» райским садом покажется», - указали интернет-пользователи.

Еще одна горожанка позавидовала самому наличию павильона.

«У вас остановка есть! На ул. Аустрина от «Домино» до мясокомбината ни одной», - констатировала она.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Да по всему городу эти пристанища бомжей.
Берите выше, не остановки, а сам город становится таким к сожалению. Людей жалко. На фоне показушной заботы город погружается во мрак.

Гость||

А зачем белозерцев заменил отличные остановки на дерьмо?только за это ему лет 15 сидки надо дать

Гость||

Гость писал(a):

Берите выше, не остановки, а сам город становится таким к сожалению. Людей жалко. На фоне показушной заботы город погружается во мрак.
С языка снял! Самый бездарный кабинетный мэр в городе

Гость||

в пензе самые бездарные руководители и самые безмолвные жители

Гость||

Пенза-сити столица России! ;)

Имя: Гость
Комментарий:

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