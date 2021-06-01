Сетевое издание|18+|Вторник|1 июн 2021|12:27
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Глас народа

Вседозволенность: на ул. Рахманинова дети разбили машину

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Во вторник, 1 июня, в социальной сети Instagram появились кадры с хулиганами, разбивающими машину на улице Рахманинова, возле школы № 39.

Злоумышленники - ученики младших классов. Они кидают куски бревен и камни на капот машины, в фары, слышен треск, нецензурная брань мальчиков.

Автор поста попросил родителей не оставлять детей без присмотра.

«Вот что натворили ученики начальных классов. Они взяли и разбили машину. Владелец данного автомобиля потребовал со школы сумму в размере 250 000 рублей. Также автомобиль выставил на продажу», - рассказал пользователь.

Он добавил, что ему очень жаль родителей мальчиков, «они адекватные люди». Теперь школьники поставлены на учет в ПДН.

«По некоторым данным, тот, кто снимал, специально натравил своих одноклассников на эту машину, сказав, что это автомобиль его отца», - отметил автор поста.

Видео шокировало большинство пользователей.

«Безнаказанность и вседозволенность», «Дети сейчас растут ненормальные. И мы раньше озоровали и чудили, но это реально неадекват», «Что у них в головах? Что творится с детьми?», «Таких много, на Ульяновской такие же», «Жестокие сейчас дети во всех смыслах», - написали участники обсуждения.

Один из них задался вопросом: «Если родители адекватные, откуда у них такие неадекватные дети?»

Видео instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

ульяновская вообще элита..там могут еще и поджечь

Гость||

Да,быдлогетто... Как хорошо,что мой дом обнесен высоким забором!

Гость||

Дети - "цветы" жизни. Малеькие детки, маленькие бедки.

Гость||

Крестный ход мутить надо, а то вишь оно как...

Гость||

Таких детей надо сразу ставить на учет в полицию....И органы опеки обратить внимание. Какие дети, это уже не дети.

Гость||

Имбецилы. По другому не скажешь.Куда мир катится?!?!

Гость||

Глупости какие, у них своя голова не плечах, какая разница его отец или нет, это просто не нормально портить имущество, да с такой агрессией.

Гость||

Он уже укатился........

Гость||

А со школы он за что потребовал? Какой-то фейк очередной.

Гость||

А кто автор видео? Если из этой же банды, то зачем выложил в сеть сей компромат на своих дружков? Если случайный прохожий, то почему просто снимает, а потом убегает вместе со шпаной?

Гость||

Не мешайте ребятишкам, будущие революционеры подрастают. К этому все и идёт.

Гость||

А с чего вообще решили, что это Пенза?

Гость||

Вот такими видео намеренно некто сеет зло.

Гость||

Распространителя бы найти.

Гость||

Вырастет из сына - свин.

Гость писал(a):

Не мешайте ребятишкам, будущие революционеры
Нам тут револьцанеры-гамадрилы не нужны, пущщай в киеве скачут

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Имя: Гость
Комментарий:

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