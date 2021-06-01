Вседозволенность: на ул. Рахманинова дети разбили машину

01.06.2021 | 10:36

Во вторник, 1 июня, в социальной сети Instagram появились кадры с хулиганами, разбивающими машину на улице Рахманинова, возле школы № 39.

Злоумышленники - ученики младших классов. Они кидают куски бревен и камни на капот машины, в фары, слышен треск, нецензурная брань мальчиков.

Автор поста попросил родителей не оставлять детей без присмотра.

«Вот что натворили ученики начальных классов. Они взяли и разбили машину. Владелец данного автомобиля потребовал со школы сумму в размере 250 000 рублей. Также автомобиль выставил на продажу», - рассказал пользователь.

Он добавил, что ему очень жаль родителей мальчиков, «они адекватные люди». Теперь школьники поставлены на учет в ПДН.

«По некоторым данным, тот, кто снимал, специально натравил своих одноклассников на эту машину, сказав, что это автомобиль его отца», - отметил автор поста.

Видео шокировало большинство пользователей.

«Безнаказанность и вседозволенность», «Дети сейчас растут ненормальные. И мы раньше озоровали и чудили, но это реально неадекват», «Что у них в головах? Что творится с детьми?», «Таких много, на Ульяновской такие же», «Жестокие сейчас дети во всех смыслах», - написали участники обсуждения.

Один из них задался вопросом: «Если родители адекватные, откуда у них такие неадекватные дети?»

Видео instagram.com/penza_novosti.