Кузнечан возмутили предоставленные сами себе летом подростки

30.05.2021 | 10:15

Жители Кузнецка в паблике города в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают организацию летнего досуга подростков.

Большинство из них высказали мнение, что летом несовершеннолетние предоставлены сами себе и часто подвергают свою жизнь и здоровье опасности, предпочитая опасные развлечения, употребляют спиртное.

«У нас вообще кто-то досугом детским начнет заниматься? Был хороший стадион. Летом там тоже под присмотром тренера ребятишки занимались. На танцах в «Рассвете» тоже какой-то присмотр был. Фабрика автобус выделяла, в музеи возили. Концерты устраивали в клубе на воздухе под четвергам. Сейчас который год пишут в группу, а они вот до утра пьют и орут во дворах. Вечером сборища какие у «Магнита». Про шум за «Гулливером» все уши вам прожужжали», - пожаловался кузнечанин, сохранивший анонимность.

По мнению людей, в городе нет бесплатных детских кружков и секций, в пришкольные лагеря берут учеников только в начале лета. Выходом было бы трудоустройство подростков, однако это, как выяснилось, проблематично.

«Официально на бирже труда вакансий для подростков нет, сегодня звонила, узнавала. От гороно в школах платная отработка. Но вот проблема - берут до 9-го класса. То есть 17-летние подростки, если и могут найти подработку, то неофициально и зачастую с риском для здоровья. Такова реальность», - написала кузнечанка.