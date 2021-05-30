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Глас народа

Кузнечан возмутили предоставленные сами себе летом подростки

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Жители Кузнецка в паблике города в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают организацию летнего досуга подростков.

Большинство из них высказали мнение, что летом несовершеннолетние предоставлены сами себе и часто подвергают свою жизнь и здоровье опасности, предпочитая опасные развлечения, употребляют спиртное.

«У нас вообще кто-то досугом детским начнет заниматься? Был хороший стадион. Летом там тоже под присмотром тренера ребятишки занимались. На танцах в «Рассвете» тоже какой-то присмотр был. Фабрика автобус выделяла, в музеи возили. Концерты устраивали в клубе на воздухе под четвергам. Сейчас который год пишут в группу, а они вот до утра пьют и орут во дворах. Вечером сборища какие у «Магнита». Про шум за «Гулливером» все уши вам прожужжали», - пожаловался кузнечанин, сохранивший анонимность.

По мнению людей, в городе нет бесплатных детских кружков и секций, в пришкольные лагеря берут учеников только в начале лета. Выходом было бы трудоустройство подростков, однако это, как выяснилось, проблематично.

«Официально на бирже труда вакансий для подростков нет, сегодня звонила, узнавала. От гороно в школах платная отработка. Но вот проблема - берут до 9-го класса. То есть 17-летние подростки, если и могут найти подработку, то неофициально и зачастую с риском для здоровья. Такова реальность», - написала кузнечанка.

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Гость||

А кому же они должны быть предоставлены? Вы не офигели ли , мамашки? Ещё и летом в каникулы хотите сбагрить своих отродий! В 17 лет- это подросток? Хорош рожать по 7 штук!

Гость||

Сделай школы и садики круглосуточные- не поверите, отбоя от родителей не будет, ещё и скажут, что сами еду в кастрюльках носить будут к воротам лишь бы не видеть своих чад! А потом ещё и права начнут качать- не так воспитываете, вы все нам обязаны!

Гость||

Сейчас Лариска все разрулит. И мамаш построит, и расскажет, как хорошо в Кузнецке жить

Гость||

А Лариска это кто?

Гость||

кому же они должны быть предоставлены? Вы не офигели ли , мамашки? Ещё и летом в каникулы хотите сбагрить своих отродий! В 17 лет- это подросток? Хорош рожать по 7 штук! СКАЗАТЬ БРЕД, НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ. ВО ПЕРВЫХ, У КОГО ЭТО ОСОБО НЕ ТО, ЧТО 7, А ПО ТРОЕ ДЕТЕЙ? ВО ВТОРЫХ, ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ, ЭТО НЕ "СБАГРИТЬ ИХ", А ЭТО ДЕТСКОЕ РАЗВИТИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ДОСУГА И Т.П.

Гость||

Лариска, это внештатный защитник кузнецкий властей и всех их деяний.

Гость||

На малолетке хорошую школу жизни преподают.

Гость||

Хватит рожать!

Гость||

Наклепали дебилов и теперь всех винят, что их чадушки себе занятие найти не могут.

Гость||

В ПТУ надо идти после 9 класса, а не до 11 с репетиторами штаны просиживать. Давно бы уж работали.

Гость||

Количеством детей не фиг хвастаться! Вот если они вырастут достойными людьми, всем им сможете дать высшее образование, ( пока ещё, возможно, не думаете об этом, но в наше время все это платно, прикиньте!) а потом только сказать, что меня ни разу в школу не вызвали из- за плохого поведения моих деток, а они сами всегда знали , чем заняться даже летом ( дуру не валяли, мне по дому- огороду помогали), вот тогда сможете смело сказать- я МАМА!

Гость||

Огород на балконе завести? Или на подоконнике?

Гость||

Ребенок в вузе бесплатно учится. Что "все это платно"?

Гость||

11:14, + 1000000000! Не можешь воспитать 3 и больше, нечего клепать. Одного до ума довели, чтоб нормальным человеком вырос.

Гость||

Про какую Лариску пишете? Она кем в Кузнецке работает?

← Ctrl пред.
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след. Ctrl →
Имя: Гость
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