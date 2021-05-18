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Глас народа

Отравление в «Волне»: подозреваемый продолжает работать с детьми

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В понедельник, 17 мая, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило сообщение от жителя Нижнего Ломова, которого возмутила ситуация, связанная с замдиректора районной детско-юношеской спортивной школы.

По информации читателя, мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела об отравлении детей хлором в бассейне «Волна», продолжает работать с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что, по версии следователей, 24 апреля замдиректора, будучи нетрезвым, влил в емкость фильтрования оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости. Это привело к химической реакции и испарению хлора в воздух. В итоге отравились 20 ребят в возрасте от 10 до 14 лет, занимавшихся в тот момент плаванием.

Мужчину задержали, следствие ходатайствовало о заключении его под стражу, однако суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он не может покидать жилище с 22:00 до 6:00, отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать интернет и средства связи и общаться с лицами, которые проходят по делу как пострадавшие или свидетели.

Обратившийся в редакцию нижнеломовец рассказал, что после всего мужчина трудится физруком в нижнеломовском филиале ПГУ, и прислал кадры с занятия, где педагог принимает нормативы у учащихся. По мнению горожанина, это недопустимо, работать с детьми фигурант уголовного дела не должен.

«А еще он просит компенсацию зарплаты с бассейна «Волна», - добавил он.

В учебном заведении прокомментировали информацию.

«Он работает у нас по совместительству. Ограничений в этом у него нет. С мужчиной заключен срочный трудовой договор, срок которого истекает 30 июня. Уволить его мы права не имеем. Заключать 1 сентября новый договор пока не планируется. В колледже работают те, кто предъявил справку об отсутствии судимости», - рассказал порталу «ПензаиИнформ» представитель учреждения.

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Гость||

Слов нет . одни эмоции

Гость||

По пьянке можно потравить детей, отправил по больничным койкам, и продолжать получать зарплату и работать с детьми? « нет оснований» ? Вы там совсем с ума посходили? Воронков гнать поганой метлой за такие кадры в образовании

Имя: Гость
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