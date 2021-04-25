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Криминал

ЧП в Нижнем Ломове могло случиться по вине нетрезвого сотрудника

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В воскресенье, 25 апреля, пензенские следователи обнародовали версию, касающуюся обстоятельств отравления детей хлором в бассейне «Волна» Нижнего Ломова.

24 апреля 20 детей в возрасте от 10 до 14 лет занимались плаванием, когда тренер почувствовал запах хлора и принял меры к спасению воспитанников. В тот же день возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Подозреваемым стал замдиректора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района. Мужчину задержали и допросили.

Выяснилось, что в его обязанности входило обеспечение работы автоматической станции дозации химических реагентов и их нормативного расходования, а также контроль за уровнем химического состава воды в бассейне.

Подозреваемый, находясь в дневное время 24 апреля на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух, рассказали в региональном СУ СК РФ.

Испарения через вентиляцию попали непосредственно в помещение бассейна, где в тот момент занимались юные пловцы под присмотром тренера.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, ведутся допросы потерпевших и свидетелей, изъяты реагенты, которые использовали для смешивания с водой, исследуются пробы воздуха и воды, назначены судебные экспертизы.

Также специалисты проверяют правильность установки, проектирования и технического состояния автоматической станции дозации химических реагентов в бассейне, соответствие вентиляции строительным нормам и правилам.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Если это действительно так, то кто он? Идиот или террорист?

Гость||

Капец, нашли латрыгу местного и на него все повесили! Аха-ха.

Гость||

1. Откель там кислота взялась?

2. Какая кислота?

3. Хоть кто-нибудь химию учил?

Гость||

волна ждёт вас.любители пощикотань здоровье.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости
А какая кислота предусмотрена? И главное, зачем???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также специалисты проверяют правильность установки, проектирования и технического состояния автоматической станции дозации химических реагентов в бассейне,
Такое чувство, что расследование подгоняют под нужный результат. Где надо следы заметут, где надо раздуют проблему. Приговор готов. Знатные лепила.

Гость||

а зачем автоматика тогда нужна ?

Гость||

Сильно упоротый парень начудил. Вот жесть то....

Гость||

Бред, полный

Гость||

Гость писал(a):

влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости
А откуда там взялась кислота,

Гость писал(a):

не предусмотренную для данной емкости
? Он её из дома принёс?

Имя: Гость
Комментарий:

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