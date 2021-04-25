ЧП в Нижнем Ломове могло случиться по вине нетрезвого сотрудника

25.04.2021 | 19:43

В воскресенье, 25 апреля, пензенские следователи обнародовали версию, касающуюся обстоятельств отравления детей хлором в бассейне «Волна» Нижнего Ломова.

24 апреля 20 детей в возрасте от 10 до 14 лет занимались плаванием, когда тренер почувствовал запах хлора и принял меры к спасению воспитанников. В тот же день возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Подозреваемым стал замдиректора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района. Мужчину задержали и допросили.

Выяснилось, что в его обязанности входило обеспечение работы автоматической станции дозации химических реагентов и их нормативного расходования, а также контроль за уровнем химического состава воды в бассейне.

Подозреваемый, находясь в дневное время 24 апреля на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух, рассказали в региональном СУ СК РФ.

Испарения через вентиляцию попали непосредственно в помещение бассейна, где в тот момент занимались юные пловцы под присмотром тренера.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, ведутся допросы потерпевших и свидетелей, изъяты реагенты, которые использовали для смешивания с водой, исследуются пробы воздуха и воды, назначены судебные экспертизы.

Также специалисты проверяют правильность установки, проектирования и технического состояния автоматической станции дозации химических реагентов в бассейне, соответствие вентиляции строительным нормам и правилам.