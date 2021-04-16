В Пензе водитель после конфликта на дороге обратился в центр СПИД

16.04.2021 | 17:22

В Пензе разгорелся конфликт между двумя водителями, ехавшими в одном направлении - от Маяка по улице Кустанайской в сторону Чаадаева. Его свидетелем стал читатель портала «ПензаИнформ».

На видеозаписи, которую прислал пользователь, видно, что один из водителей, ехавший по первой полосе на Mitsubishi, сделал несколько попыток подрезать другого, двигавшегося по второй, но потерпел неудачу. Когда машины поравнялись и встали рядом, началось выяснение отношений с применением нецензурной брани.

«В итоге представительный мужчина, ехавший по правой стороне, через открытое окно просто смачно харкнул на простого водилу», - рассказал очевидец происшествия.

По словам свидетеля, слюна забрызгала не только лицо шофера, но и салон.

«Оплеванный мужчина обратился в полицию, а потом еще и в центр СПИД, чтобы исключить заражение», - завершил рассказ пензенец.