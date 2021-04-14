Пора на чермет: пассажирский автобус из Кузнецка потерял колесо на ходу

14.04.2021 | 12:08

Пассажирский автобус, следовавший из Кузнецка в Пензу, попал в ДТП. У машины на ходу отвалилось колесо.

Пост об этом появился в социальной сети «ВКонтакте» вечером во вторник, 13 апреля.

«Сначала сломался, потом вылетело колесо на ходу. Спасло то, что на маленькой скорости, а то бы вдребезги. Так что очень опасно ездить на наших автобусах», - констатировал автор.

На прикрепленном к посту ролике запечатлен автобус, оставшийся без задней пары колес. Авария произошла на трассе.

Комментировавшие сообщение пользователи отметили, что машина была не из новых.

«Их уже списывать надо, а директор автовокзала покупает списанные автобусы из других городов», «По техническому состоянию весь автопарк Кузнецкого АТП давно непригоден для перевозок, но из года в год этот чермет проходит техосмотр и выезжает на маршруты», «Что вы хотите, этим автобусам более 20 лет», «Их на чермет уже пора», - написали кузнечане.

Людей также возмутило, что за проезд до Пензы приходится отдавать 400 рублей. Такую сумму, по их мнению, «платить не за что».

Видео vk.com/podslushanokuzneck.