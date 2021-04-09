Ни туалетов, ни культуры: пензенцы поспорили из-за поступка неизвестной

09.04.2021 | 10:10

Жители Пензы разделились на два лагеря из-за публикации видео с камеры наружного наблюдения. В ролике запечатлено, как неизвестная женщина справила нужду в подворотне дома на улице Московской.

Запись разместили в городских сообществах соцсетей. Она вызвала бурное обсуждение, интернет-пользователи оставили почти 500 комментариев. Одни осудили поступок, другие встали на защиту женщины, заявив, что обнародование подобных видео неуместно, а общественных туалетов в Пензе нет.

На это обратил внимание и посетитель портала PenzaInform.ru, который захотел высказаться по поводу произошедшего и написал в редакцию обращение.

«Разгорелись жаркие споры, к удивлению, абсолютное большинство на стороне писающей. Я все понимаю - нет туалетов даже в центре города, это проблема! Проблемища! Можно было вместо дырявого коня (скульптуры кентавра на Фонтанной площади. - Прим. ред.) поставить несколько туалетов», - поделился он.

Тем не менее подобные поступки это, по его мнению, не оправдывает.

«Все так плохо с культурой здесь? Мало того, что эта тетка после своих дел послала поцелуй в камеру, так еще и куча поддерживающих - считай, тех, кто сделал бы так же! Никто не задумался о том, приятно ли было бы, если бы у твоего дома так сделали? Никому не приятно выходить на субботники, грязь всю эту убирать», - констатировал возмущенный горожанин и призвал пензенцев заботиться о чистоте улиц.