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Глас народа

Пора ли менять резину: пензенские водители завели традиционный спор

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«Кто-нибудь переобулся на лето?! Резину жалко, но вроде как рано еще!» - с этого вопроса в городском сообществе водителей Пензы завязался традиционный спор среди автомобилистов.

Некоторые заявили, что колеса уже пора менять, особенно в городе, где снег тает интенсивнее. К тому же при плюсовой температуре резина якобы быстрее изнашивается.

«Сегодня поставлю летнюю резину. Жалко шипов. А если снег будет, то в течение дня растает. Самое главное: соблюдать ПДД и скоростной режим», - высказал свое мнение один из пользователей.

Другой уточнил, что «переобулся» еще 9 марта и «полет отличный».

Тем не менее среди участников чата оказались и те, кто счел, что от погоды можно ожидать чего угодно, поэтому лучше все же не рисковать, особенно тем, кто выезжает из дома ранним утром - может быть гололед.

«Уж лучше шипы убить, чем машину», - подчеркнул осторожный водитель.

Многие вспомнили, что в 2020 году в апреле на протяжении нескольких дней (11-го и 12-го числа) шел снег. Из-за обильных осадков были повреждены крыши двух спортивных сооружений, снегопад вывел из строя линию электропередачи и оставил без света 44 тысячи жителей Пензенской области.

«Снега тогда по пояс выпало», - рассказал один из пользователей, призвав автомобилистов не спешить с заменой резины.

Что касается погоды в апреле в 2021 году, то начальник Пензенского гидрометцентра Валентина Неворотова сообщила: «Снег сойдет с 7 по 13 апреля. Предполагается, что апрель по температуре будет обычным, хотя для него характерны как возвраты холодов (до -6...-12 градусов), так и повышение температуры до +20...+25. Но в среднем все будет хорошо».

Источник - чат водителей Пензы в Viber.

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Гость||

Езжу на «липучке» уже одиннадцать зим.

Никаких проблем.

Гость||

А за чем менять?

Гость||

Гость писал(a):

А за чем менять?
В школе ты задавался вопросом зачем учить русский язык?

Гость||

Уже сегодня сменил

Гость||

Гость писал(a):

Уже сегодня сменил
Завтра на работе переобуюсь.

Гость||

На сликах круглый год катаю. Потому, что я профи, а вам слабо?

Имя: Гость
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