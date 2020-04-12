В Пензе снегопад повредил крыши двух спортивных сооружений

В воскресенье, 12 апреля, в Пензе удара стихии не выдержали крыши двух спортивных объектов. Снимки с места ЧП появились в социальной сети «ВКонтакте».
Так, из-за разгула непогоды просела крыша в ФОК «Золотая шайба», расположенном на улице Антонова.
Не устояла кровля и теннисного клуба «Виктория» на проспекте Строителей.
«Никогда не верил этим надувным крышам. Хорошо, что карантин, надеюсь, хоть детей там не было», «Это 2020 год. В нем всякая жесть нормальна», - прокомментировали фото пользователи.
Снегопад и сильный ветер, обрушившиеся на Пензу в субботу, 11 апреля, привели к множеству ЧП. Упало больше десятка деревьев, которые повредили припаркованные рядом машины, оборвали провода или преградили проезд. Кроме того, горожане пожаловались на бездействие служб, не очистивших проезжую часть и тротуары улиц, а также внутриквартальные дороги.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Мда, обычный снегопад уже стали называть стихией. А почему интересно крыши не выдержали, ведь при строительстве зданий всегда учитывается снеговая нагрузка?