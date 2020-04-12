Происшествия

В Пензе снегопад повредил крыши двух спортивных сооружений

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В воскресенье, 12 апреля, в Пензе удара стихии не выдержали крыши двух спортивных объектов. Снимки с места ЧП появились в социальной сети «ВКонтакте».

Так, из-за разгула непогоды просела крыша в ФОК «Золотая шайба», расположенном на улице Антонова.

Не устояла кровля и теннисного клуба «Виктория» на проспекте Строителей.

«Никогда не верил этим надувным крышам. Хорошо, что карантин, надеюсь, хоть детей там не было», «Это 2020 год. В нем всякая жесть нормальна», - прокомментировали фото пользователи.

Снегопад и сильный ветер, обрушившиеся на Пензу в субботу, 11 апреля, привели к множеству ЧП. Упало больше десятка деревьев, которые повредили припаркованные рядом машины, оборвали провода или преградили проезд. Кроме того, горожане пожаловались на бездействие служб, не очистивших проезжую часть и тротуары улиц, а также внутриквартальные дороги.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В воскресенье, 12 апреля, в Пензе удара стихии не выдержали крыши двух спортивных объекто
Мда, обычный снегопад уже стали называть стихией. А почему интересно крыши не выдержали, ведь при строительстве зданий всегда учитывается снеговая нагрузка?

Гость||

снесло от большого ума проектировщиков.......

Гость||

По ходу этих менеджеров власти…интересует только чтобы у них все было… и чтобы им за это не чего не было…

Гость||

Снеговая нагрузка по-любому учтена. Скорее всего, неправильная эксплуатация. Интересно, какой срок годности у такой крыши?

Гость||

Скажите нам эта новость зачем , нам что делать плакать или смеяться ?

Гость||

Не ждите от новостей эмоций, лишь только информацию.

Гость||

Да что-то пошло не так. Всё интересней и интересней жизнь разворачивается.

Гость||

А дороги до сих пор никто не чистит !!! Наверно деньги на зиму закончились !!!??? При зиме без снега !!!???

Гость||

Гость писал(a):

А дороги до сих пор никто не чистит !!! Наверно деньги на зиму закончились
зима закончилась,ты не слышал?

Гость||

Может тебе ещё ключ от квартиры,где девки лежат?

Гость||

А ответственность кто нибудь понесёт за это ?

Имя: Гость
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