В Пензе снегопад повредил крыши двух спортивных сооружений

12.04.2020 | 11:29

В воскресенье, 12 апреля, в Пензе удара стихии не выдержали крыши двух спортивных объектов. Снимки с места ЧП появились в социальной сети «ВКонтакте».

Так, из-за разгула непогоды просела крыша в ФОК «Золотая шайба», расположенном на улице Антонова.

Не устояла кровля и теннисного клуба «Виктория» на проспекте Строителей.

«Никогда не верил этим надувным крышам. Хорошо, что карантин, надеюсь, хоть детей там не было», «Это 2020 год. В нем всякая жесть нормальна», - прокомментировали фото пользователи.

Снегопад и сильный ветер, обрушившиеся на Пензу в субботу, 11 апреля, привели к множеству ЧП. Упало больше десятка деревьев, которые повредили припаркованные рядом машины, оборвали провода или преградили проезд. Кроме того, горожане пожаловались на бездействие служб, не очистивших проезжую часть и тротуары улиц, а также внутриквартальные дороги.