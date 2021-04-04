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Глас народа

Пензячка пожаловалась на «тающее благоустройство» сквера Славы

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Жительница Пензы, пожелавшая остаться неизвестной, пожаловалась на «тающее благоустройство» сквера Славы, реконструкция которого велась в 2020 году.

По ее словам, во время уборки снега были повреждены небольшие новые фонари, миссия которых - подсвечивать общественное пространство.

На присланных женщиной фото видно, что их перекосило.

«Зато те фонари, что выжили после уборки снега, эффектно подсвечивают грязь», - сыронизировала пензячка.

Осенью прошлого года жители областного центра возмущались видом новых скамеек в сквере Славы, на которых, по их мнению, неудобно и опасно сидеть. Речь шла о деревянных брусках, прикрепленных к бетонному основанию. Дизайнерскую находку люди не оценили.

«Демографию повышают, сажают женщин на холодный бетон», - отметила тогда одна из горожанок.

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Гость||

Ужасный проект карманных архитекторов. Власть даже бездарный проект свой не выплатила до конца. Засеяв клумбы простым газоном, вместо многолетников. А фонари должны подсвечивать не благоустройство а зеленые насаждения, которые вырубили.

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