Пензячка пожаловалась на «тающее благоустройство» сквера Славы

04.04.2021 | 12:01

Жительница Пензы, пожелавшая остаться неизвестной, пожаловалась на «тающее благоустройство» сквера Славы, реконструкция которого велась в 2020 году.

По ее словам, во время уборки снега были повреждены небольшие новые фонари, миссия которых - подсвечивать общественное пространство.

На присланных женщиной фото видно, что их перекосило.

«Зато те фонари, что выжили после уборки снега, эффектно подсвечивают грязь», - сыронизировала пензячка.

Осенью прошлого года жители областного центра возмущались видом новых скамеек в сквере Славы, на которых, по их мнению, неудобно и опасно сидеть. Речь шла о деревянных брусках, прикрепленных к бетонному основанию. Дизайнерскую находку люди не оценили.

«Демографию повышают, сажают женщин на холодный бетон», - отметила тогда одна из горожанок.