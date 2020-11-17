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Общество

Пензенцев возмутили новые скамейки в сквере Славы

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Лофт, гранж или индастриал: в каком стиле выполнен новый сквер Славы - таким вопросом задаются сотни пензенцев. В некогда зеленом и уютном общественном пространстве появились арт-объекты - скамьи, на которых неудобно и опасно сидеть. Тему живо обсуждают пользователи социальных сетей.

«Демографию повышают, сажают женщин на холодный бетон», - отметила одна из них.

«Около реконструированного Дома офицеров примерно по такому же принципу лавочки сделали. Наверное, дизайнеров мало волновало, кто и что на них может себе отморозить...» - подчеркнула женщина.

«Раньше были красивые лавочки для людей в Союзе, например, а сейчас проще и дешевле, под видом, что стильно, а по сути - как для быдла, рейки на бетон положили», - заявил мужчина.

Дизайнерская находка по-пензенски, или, как пишут люди в интернете, по-буртасски, не нашла понимания и у тех, кто видел деревянные конструкции не на фото, а вживую.

«Не лучшее решение, но хоть какое-то. А если эта лавочка не нравится, то ее можно прибрать, и все», - предложил пенсионер.

«Наверное, все-таки теплее, чем на бетоне сидеть. Все равно молодежь будет сидеть на этом бетоне», - сообщила прохожая.

Воплотить в жизнь идею так, чтобы это было дешево и со вкусом, у автора данного проекта получилось лишь наполовину. Громадные средства на подобные сооружения не нужны, а будут ли они востребованы у горожан - покажет время.

«Я на них еще не сидела, поэтому ничего не могу сказать. Эти лавочки можно использовать для селфи, здесь, наверно, будут красивые цветы и красивый вид», - предположила горожанка.

Пока на улице стоять холодно - не то что сидеть. Деревянные конструкции пустуют. А летом будет многолюдно и места хватит всем.

Как пояснили в городском управлении капитального строительства, привычные в человеческом понимании скамейки в сквере Славы тоже появятся. Реконструкция данного общественного пространства завершится в середине декабря.

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Гость||

Все денежки ушли на знаменитого пензяцкого кентавра, так что хорош вопить вечно недовольные холопы.

Гость||

Дизайнерские фонари могут пригодиться,по какой цене лавочки?

Гость||

Так дешевле

Гость||

Какие ни делай все равно сломают через неделю.

Гость||

Ужас какой- то! Вы дома там видели вдоль сквера Славы? Где там индастриал??? Ну, безликое здание банка ещё как- то где- то. ПТУшники колхозные- вот ваш уровень!

Гость||

А что же не покрасили бордюры красным цветом до подвесного моста??? Ведь это единое пространство??? Уроды

Гость||

Какое безобразие! Докатились! На обычные лавочки денег нет? Наклали решеток для ванной. лучше б не позорились.

Гость||

Ваше мнение никого не интересует, барин сказал будет так как это ему надо , а возмущения свои на кухне с семьей выказывайте.

Гость||

Нормальные лавочки...молодёжь не сможет сидеть на спинках и пачкать сидненья ногами...

Гость||

Гость писал(a):

Нормальные лавочки...молодёжь не сможет сидеть на спинках и пачкать сидненья ногами...
С такой логикой и трусы носить не нужно.

Гость||

Что бы яйца отмерзли

Гость||

А урны так и не поставили,

Гость||

Это чтоб ушлебки на скейтах там не котались и на самокатах не портили мрамор

Гость||

Однозначно, тот кто это сделал , думал о чём угодно, только не о людях.

Гость||

Деревянные игрушки прибитые к полу.

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Имя: Гость
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