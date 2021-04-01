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Глас народа

В Кузнецке подросток отомстил мужчине, отказавшему в милостыне

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Жителей Кузнецка продолжает волновать проблема отсутствия досуга для подростков во втором по величине городе Пензенской области.

Местные неоднократно жаловались на детей, «тусующихся» в ТЦ «Гулливер» (или возле него) и ведущих себя неподобающим образом.

В очередной раз тему подняли в среду, 31 марта.

«Вот все понимаю, что дети. Но вчера одному выродку хотел леща отвесить хорошего. Застукал одного у «Гулливера». Струю мне на багажник пустил. Раз подошел, дал мелочь. Другой. В третий послал - пусть тебе мама с папой дают. И вот он, сопляк малолетний, отмстил получается. И толпой ходят. На эмоциях руку поднял. Так другие сразу из карманов телефоны вытащили и камеры включили», - рассказал один из подписчиков паблика «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

Многие комментаторы поддержали автора поста.

«Это наверное те малолетние шакалята, что недавно дразнили и хамили и даже угрожали одному нерусскому продавцу, так они перед двумя девками выпендривались, их наверное человек 6 или больше (извиняюсь, но девочками их сложно назвать из-за поведения)... Мне интересно, а родители вообще в курсе, что делают и как себя ведут их отпрыски в гулике или им пофиг??? Одна женщина знакомая пыталась как-то их утихомирить и сделала замечание, так они с таким матом на нее налетели - ппц, да еще один из них, видно главный у них, начал угрожать, что у него мать прокурор и ей (знакомой) ппц, а ему ничего не будет...» - написал пользователь.

Другой отметил, что тему «мусолят годами», но проблема все равно не решается.

«Сколько уж пацанов гулливеровских погибло, скольких посадили? Кто живет вокруг «Гулливера», спокойно не спят по ночам», - констатировал комментатор.

Одна из пользовательниц попыталась объяснить психологию поведения подростков: «Злые становятся от безысходности - не нужен никому. Я жалею таких детей. Потом в школе дерутся просто из зависти - что у другого есть, у меня нет, нужно «маменького сынка» проучить. Так было в нашем доме. Я жалела подростка, он в подъезде ждал, когда отчим уснет. А он потом накинулся со спины на сына. Повалил тогда его сын. Я из жалости не обращалась никуда, ну и в подъезд он больше не заходил. И самое обидное, что они вырастают «приспособленными» к жизни. А мы учим не врать, не обижать и т. д. И дети из нормальной семьи не могут себя реализовать. Это страшно».

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Гость||

Это проблема везде такая. Всероссийскую славу получил саратовский ТЦ "Победа-Плаза", где великовозрастный главарь - паровоз давал команду малолетним представителям движения АУЕ (запрещено в РФ) приставать к посетителям с целью "уделить по-братски", "пояснить за шмот/партаки". При этом администрация и охрана ТЦ бездействовали. Дело практически дошло до массовой "сходки" агрессоров и потерпевших, но вовремя прибывший отряд ОМОНа вовремя предотвратил бойню.

Гость||

Столярова с курсе?

Гость||

стрю пустил.........хахахахахха и в чем же ущерб?

Гость||

Материнский капитал начинает действовать.Дальше будет больше.

Гость||

Гость писал(a):

стрю пустил.........хахахахахха и в чем же ущерб?
Унижение человеческого достоинства...

Гость||

Гость писал(a):

Материнский капитал начинает
И шо?

Гость||

Гость писал(a):

Унижение человеческого достоинства...
так он ее пустил же не в него а на капот железяки

Гость||

Таких вместе с родителями на отдельный остров надо, пусть там перегрызутся.

Гость||

Потому что с мамаш-идиоток спроса никакого нет.

Гость||

Гость писал(a):

так он ее пустил же не в него а на капот железяки
Если струемЁт вытрет потом своими портками или языком - вопросов нет.

Гость||

так он может благодатную струю то пустил

Гость||

Плохо мы ещё воспитываем нашу молодёжь, плохо. Ничего ещё не сделал понимаете, а он уже на капот бумера понимаешь ли как та собачонка плюгавая ногу поднял и прицелился. И что и как, разумеется надо наказывать, ухо для начала открутить, потом всё остальное.

Гость||

Гость писал(a):

стрю пустил.........хахахахахха и в чем же ущерб?
Согласен! Я твоей мамке тоже постоянно на лицо пускаю)))

Имя: Гость
Комментарий:

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