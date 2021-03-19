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Глас народа | Куры и свиные ноги: у родника в Ахунах устроили пир для бродячих собак

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В Пензе родник в микрорайоне Ахуны оказался под угрозой. По словам местных жителей, неизвестные загрязнили прилегающую к нему территорию испорченными продуктами животноводства.

Сообщение о случившемся появилось в группе «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

«Вот такое безобразие сотворили нелюди, сбросив под гору, где находится родник с питьевой водой, всякие тухлые продукты (куры, сало, свиные ноги и т. д.). Устроено настоящее пиршество для ахунских бродячих собак. Пригреет солнышко, и вся зараза окажется в роднике», - поделился опасениями пользователь, пожелавший остаться анонимным.

К посту он приложил фотографию, на которой запечатлен загрязненный участок лесного массива.

Между тем специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют употреблять воду ни из одного родника в Пензенской области.

«Родники не являются источниками питьевого водоснабжения, так как не имеют санитарно-эпидемиологических заключений для использования их в питьевых целях. Кроме того, до настоящего времени не выполнены гидрогеологические изыскания для определения защищенности подземных вод от загрязнений», - подчеркнули представители ведомства.

Употребление такой воды небезопасно для здоровья населения и может привести к вспышке инфекционных кишечных заболеваний.

На территории Пензы имеется 17 родников, и ни один не соответствует нормативам по микробиологическим показателям и содержанию нитратов.

«Это связано с тем, что в непосредственной близости от некоторых родников находятся жилые дома и постройки частного сектора, выгребные ямы, что приводит к их загрязнению», - пояснили в Роспотребнадзоре.

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Гость||

Надо сьездить туда себе набрать может еще что нибудь осталось.

Гость||

Вот это я понимаю ответ ропотребнадзора. Вместоитоно, что бы принять меры к недопущению загрязнений, надо не пользоваться родниками. Берега Суры превращены в свалку, река в сливную канаву.Запретить не то что купаться и рыбу ловить, но и блищко подходить к ней. От фабрики Маяк иной раз такая вонь, запретить дышать. Временщики

Гость||

Гость писал(a):

Вот это я понимаю ответ ропотребнадзора. Вместоитоно, что бы принять меры к недопущению загрязнений, надо не пользоваться родниками
ВЫ дурачок?

Гость писал(a):

От фабрики Маяк иной раз такая вонь,
Это вы ещё 25 лет назад не нюхали

Гость||

Кто-то ещё пьёт воду из родников?

Гость||

Вся вода из родников, все её пьют тундра

Гость||

хоть саботейки насытятся от души

Гость||

Это оголодалые дикие зареченцы делают набеги. там рядом.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.03.2021 10:19|

Вот это я понимаю ответ ропотребнадзора. Вместоитоно, что бы принять меры к недопущению загрязнений, надо не пользоваться родниками.

Это вполне в духе пензенского Роспотребнадзора давать советы, но не работать самим!

Гость||

Ну этим,должна заняться полиция,вернее участковый.Скорее всего,рядом находиться частная или коптильня или колбасный цех,где готовят холодец,у нас в Пензе не так много производителей холодца,вычислить дело 30 мин,у них сломался холодильник, все протухло,а выкинули в ближайший лес.У нас так в 90 директор 175 универсала несколько машин кур выкидывал в арбековский лес

Гость||

Гость писал(a):

рядом находиться частная или коптильня или колбасный цех,где готовят холодец,
Вот поэтому голодранцы из Заречного там и трутся. Ждут кормёжку чахлые.

Гость||

Гость писал(a):

Вот поэтому голодранцы из Заречного там и трутся. Ждут кормёжку чахлые.
Это что, явка с повинной? Удержать с тебя надо за халявное питание! Да и собаки из-за тебя там не доедают.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Вот это я понимаю ответ ропотребнадзора. Вместоитоно, что бы принять меры к недопущению загрязнений, надо не пользоваться родниками
ВЫ дурачок?

Гость писал(a):

От фабрики Маяк иной раз такая вонь,
Это вы ещё 25 лет назад не нюхали
Винилом тогда не травили по ночам. Птицы пели не свет не заря, рыба ловилась. Сейчас даже ворон нет - передохли.

Гость||

Гость писал(a):

Это что, явка с повинной?
Я слава богу не из города Дно

Гость||

Это всё из-за жадности продавцов. Лучше выкинут на помойку, чем скинут цену. Вот ещё несколько лет назад помню, в конце сезона арбузов и дынь, с машин отдавали арбузы по 5 рублей за любой, а дыни по 10-15. Люди с удовольствием разбирали по несколько штук. А последние 3 года, как поставят цену 20 рублей за килограмм арбуза, так до конца сезона и держат. Так и уезжают с арбузами и дынями!

Гость||

Гость писал(a):

Так и уезжают с арбузами и дынями!
Они не в накладе.

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Имя: Гость
Комментарий:

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