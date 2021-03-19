19.03.2021 | 09:27

В Пензе родник в микрорайоне Ахуны оказался под угрозой. По словам местных жителей, неизвестные загрязнили прилегающую к нему территорию испорченными продуктами животноводства.

Сообщение о случившемся появилось в группе «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

«Вот такое безобразие сотворили нелюди, сбросив под гору, где находится родник с питьевой водой, всякие тухлые продукты (куры, сало, свиные ноги и т. д.). Устроено настоящее пиршество для ахунских бродячих собак. Пригреет солнышко, и вся зараза окажется в роднике», - поделился опасениями пользователь, пожелавший остаться анонимным.

К посту он приложил фотографию, на которой запечатлен загрязненный участок лесного массива.

Между тем специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют употреблять воду ни из одного родника в Пензенской области.

«Родники не являются источниками питьевого водоснабжения, так как не имеют санитарно-эпидемиологических заключений для использования их в питьевых целях. Кроме того, до настоящего времени не выполнены гидрогеологические изыскания для определения защищенности подземных вод от загрязнений», - подчеркнули представители ведомства.

Употребление такой воды небезопасно для здоровья населения и может привести к вспышке инфекционных кишечных заболеваний.

На территории Пензы имеется 17 родников, и ни один не соответствует нормативам по микробиологическим показателям и содержанию нитратов.

«Это связано с тем, что в непосредственной близости от некоторых родников находятся жилые дома и постройки частного сектора, выгребные ямы, что приводит к их загрязнению», - пояснили в Роспотребнадзоре.