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Глас народа | В Кузнецке молодой человек упал с застекленного балкона

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В Кузнецке молодой человек упал с высоты, но остался жив и здоров. Видеозапись появилась в группе социальной сети «ВКонтакте».

Из-за ненормативной лексики звук отключен. На записи с видеорегистратора видно, что на третьем этаже снаружи застекленного балкона висит парень, цепляясь за подоконник.

Из окна выглядывает, по-видимому, его товарищ и пытается втянуть приятеля обратно, но безуспешно. Парень разжимает пальцы и падает на козырек магазина, расположенного на первом этаже здания и имеющего наклон в сторону улицы.

При этом молодой человек по инерции сползает к краю, но все же удерживается. Полежав несколько секунд, он поднимается на ноги, отходит от края к стене дома и начинает двигаться вдоль стены, по-видимому, размышляя, как ему теперь спуститься на землю.

Видео vk.com/podslushanokuzneck

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Член не сломал?

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