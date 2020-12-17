17.12.2020 | 09:57

Жители Колышлея остались недовольны украшением поселка к Новому году. О разительном отличии ожиданий и реальности рассказал один из участников местной группы во «ВКонтакте».

«Через 15 дней уже новый год, праздник, которого ждут многие, особенно дети. В этом году администрацией Колышлейского района был проведен соцопрос - ставить на площади спиленное дерево или нарядить одну из живых елей и на сэкономленные деньги купить гирлянды и украшения», - написал интернет-пользователь.

В голосовании приняли участие 230 человек. 90% высказались за то, чтобы не рубить ель, а украсить живое дерево.

«Итак, главным символом Нового года станет красавица-ель, растущая на центральной площади р. п. Колышлей!» - пообещали представители местной администрации. К публикации была прикреплена фотография дерева, подсвеченного разноцветными огнями. Однако реальность оказалась не такой живописной.

«Из года в год одно и тоже - украшение на праздничных елках в Колышлее - убожество. Обещали красоту - получили безобразие!» - возмутился местный житель и спросил у чиновников, нравится ли результат работы им самим.

В комментариях интернет-пользователи разделили негодование автора: «Срам и позор», «Если уж совсем администрация обнищала, то у народа бы попросили помощи. Каждый бы по игрушке принес», «Полное неуважение к жителям поселка», «Убожество».

«Жителей поселка опять обманули - Новый год испорчен», - констатировал автор поста.