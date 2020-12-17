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Глас народа | Ожидание/реальность: елку в центре Колышлея назвали позором

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Жители Колышлея остались недовольны украшением поселка к Новому году. О разительном отличии ожиданий и реальности рассказал один из участников местной группы во «ВКонтакте».

«Через 15 дней уже новый год, праздник, которого ждут многие, особенно дети. В этом году администрацией Колышлейского района был проведен соцопрос - ставить на площади спиленное дерево или нарядить одну из живых елей и на сэкономленные деньги купить гирлянды и украшения», - написал интернет-пользователь.

В голосовании приняли участие 230 человек. 90% высказались за то, чтобы не рубить ель, а украсить живое дерево.

«Итак, главным символом Нового года станет красавица-ель, растущая на центральной площади р. п. Колышлей!» - пообещали представители местной администрации. К публикации была прикреплена фотография дерева, подсвеченного разноцветными огнями. Однако реальность оказалась не такой живописной.

«Из года в год одно и тоже - украшение на праздничных елках в Колышлее - убожество. Обещали красоту - получили безобразие!» - возмутился местный житель и спросил у чиновников, нравится ли результат работы им самим.

В комментариях интернет-пользователи разделили негодование автора: «Срам и позор», «Если уж совсем администрация обнищала, то у народа бы попросили помощи. Каждый бы по игрушке принес», «Полное неуважение к жителям поселка», «Убожество».

«Жителей поселка опять обманули - Новый год испорчен», - констатировал автор поста.

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Гость||

А Вам ёлочка нДравится?

Гость||

Это был пробный пуск. Теперь точно видно, что нужно поправить. К новому году всё исправят. С наступающим, дорогие мои земляки! =)

Гость||

Елка-хуелка.

Гость||

Первое фото явно не декабрьское, уж больно снега много

Имя: Гость
Комментарий:

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