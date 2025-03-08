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Криминал

Кузнечанин поддался искушению при виде бриллианта и золота

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В Кузнецке из распределительного центра пропал ценный заказ. Об этом в полицию заявил специалист по безопасности организации.

Он сообщил, что кто-то похитил золотую подвеску с бриллиантом. Ориентировочная стоимость ювелирного изделия - 11 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - 20-летнего работника сортировочного центра. Он рассказал, что во время работы увидел прозрачный контейнер с украшением внутри. Рядом никого не было, и он достал подвеску и забрал себе. Позже парень намеревался продать драгоценность, но не успел.

На молодого кузнечанина возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Земетчинском районе 18-летняя сотрудница интернет-магазина решила обновить гардероб и косметику. Она заказала средства для макияжа, одежду и обувь на сумму свыше 25 000 рублей и забрала их без оплаты.

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Источник — фото pxhere.com
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