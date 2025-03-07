В Пензе ремонт и монтаж декора к 9 Мая обойдется почти в 2,5 млн

07.03.2025 | 12:47

В Пензе продолжается подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В четверг, 6 марта, парк Белинского разместил на портале госзакупок информацию о ремонте и монтаже декоративных конструкций, посвященных 9 Мая.

За 1 626 200 рублей подрядчик должен привести в порядок 3 арки «Звезда», 1 арку «Красная звезда», 2 шрифтовые инсталляции «1941-1945», 74 структурные звезды разного размера и 39 плоских звезд. Работы необходимо выполнить до 5 апреля.

Монтаж уже перечисленных объектов, а также 6 флаговых композиций и 50 флаговых консолей на опорах линий электропередачи обойдется в 870 950 рублей. Декор должен появиться на улицах Пензы до 15 апреля.

В обоих случаях средства выделяются парку Белинского из городского бюджета в качестве субсидии.

Ранее сообщалось, что до 9 Мая в областном центре также разместят 50 баннеров вдоль дорог и 50 - на остановках общественного транспорта.