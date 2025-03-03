Пензу начали оформлять к 80-летию Великой Победы

03.03.2025 | 20:03

Пензу начали украшать ко Дню Победы, но основная часть работы еще только предстоит, сообщили в городской администрации.

Уже размещены посвященное 80-летию Победы тканевое панно на монументе «Паровоз» и три баннера на многоквартирных домах на проспекте Победы (напротив ПО «Электроприбор»). На 20 экранах торговых центров и цифровых билбордах начали транслировать тематические видеоролики.

До 9 Мая в городе разместят еще 50 баннеров вдоль дорог, 50 - на остановках общественного транспорта, а также арт-объекты.

Ранее сообщалось, что в День Победы в Пензе планируют устроить грандиозное авиашоу - должна выступить пилотажная группа Федерации авиации общего назначения России.

Кроме того, собираются впервые установить плавучую сцену на Суре. По словам главы Пензы, это будет небольшой изюминкой торжеств.

Когда станет теплее, предполагается проводить концерты, в том числе дворовые - там, где живут герои Великой Отечественной войны (выступят артисты бригады «Ласточки Победы»).