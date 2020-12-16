16.12.2020 | 12:42

В среду, 16 декабря, на перекрестке улиц Кураева и Володарского в областном центре спор водителей закончился дракой. Об инциденте рассказал в Telegram-канале «Пенза Новости» очевидец.

По его словам, конфликт вспыхнул из-за пустяка. Судя по кадрам, которыми пензенец поделился, причиной ссоры мог стать транспортный затор.

«Один из участников конфликта уже заведомо держал молоток в руке. Через какое-то время в ходе напряженного диалога тот, что с молотком, ударил человека кулаком по лицу, второй использовал перцовый баллончик в качестве защиты», - описал ситуацию очевидец.

Он добавил, что драка произошла около 10:15.

Ролик слова пензенца подтверждает: один из водителей, вступивших в разговор, держит в руке молоток. Его агрессию вызвал собеседник, с силой оттолкнувший его в какой-то момент спора. В потасовку вмешалась и женщина, вышедшая из машины. Ей прыснули в лицо из баллончика.

«Люди стали какими-то злыми. Будьте добрее друг к другу!» - резюмировал автор кадров.

В 12:05 в соцсети «ВКонтакте» появилось фото с места конфликта: к участникам драки прибыла бригада медиков.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Видео Telegram-канал «Пенза Новости».