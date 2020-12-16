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Глас народа | Замахнулся молотком: в Пензе на видео попала драка водителей

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В среду, 16 декабря, на перекрестке улиц Кураева и Володарского в областном центре спор водителей закончился дракой. Об инциденте рассказал в Telegram-канале «Пенза Новости» очевидец.

По его словам, конфликт вспыхнул из-за пустяка. Судя по кадрам, которыми пензенец поделился, причиной ссоры мог стать транспортный затор.

«Один из участников конфликта уже заведомо держал молоток в руке. Через какое-то время в ходе напряженного диалога тот, что с молотком, ударил человека кулаком по лицу, второй использовал перцовый баллончик в качестве защиты», - описал ситуацию очевидец.

Он добавил, что драка произошла около 10:15.

Ролик слова пензенца подтверждает: один из водителей, вступивших в разговор, держит в руке молоток. Его агрессию вызвал собеседник, с силой оттолкнувший его в какой-то момент спора. В потасовку вмешалась и женщина, вышедшая из машины. Ей прыснули в лицо из баллончика.

«Люди стали какими-то злыми. Будьте добрее друг к другу!» - резюмировал автор кадров.

В 12:05 в соцсети «ВКонтакте» появилось фото с места конфликта: к участникам драки прибыла бригада медиков.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Видео Telegram-канал «Пенза Новости».

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Гость||

Он его найдет. Печально.

Гость||

Этот с молотком плуг колхозный.

Гость||

Угостить с травмата этого колхозана с молотком.

Гость||

Понаехала шлоета в город,молотками машут как в деревне привыкли.

Гость||

обычное быдло

Гость||

Этому с молотком навалить бы по хорошему.

Гость||

дикие буртасы.

Гость||

Попытка убийства,это срок !

Гость||

Йа саперную лопатку в кармане водительской двери держу.

Гость||

Сначала ПДД нарушают, хамят на дороге, потом барагозят не по делу, за молотки хватаются... а потом приходят в сознание в больнице, с переломанной в нескольких местах челюстью. Я не про этот случай говорю, а вообще...

Гость||

Нормально с левой закрутил

Имя: Гость
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