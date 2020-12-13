13.12.2020 | 13:16

Портал PenzaInform.ru запустил в социальной сети Instagram опрос «Что бы вы попросили у Деда Мороза». Большинство пожеланий жителей региона связаны со здоровьем.

«Чтобы исчез глупый коронавирус», «Чтобы пандемия кончилась», «Здоровья всем», «Здоровья себе и близким», «Здоровья и ничего больше», - написали пользователи.

Часть пожеланий Деду Морозу касалась финансовых проблем: жители региона захотели закрыть кредиты и ипотеку. Другая - политики: «Чтобы правительство ушло в отставку».

Кроме того, пензенцы попросили бы у сказочного дедушки отпуска летом, снега, машину, экскурсию в Великий Устюг, дом за городом, робот-пылесос, квартиру. Также многие пожелали счастья для всех «и пусть никто не уйдет обиженным».

«Я бы попросила витамин, чтобы вся серость Пензы радужной стала», «Отправить маму с папой на отдых в санаторий», «Мира во всем мире и финансовой стабильности», «Пепси», «Сникерс» и 5 млн рублей», «Спокойного 2021 года. Остальное мы сами», - поделились пожеланиями жители региона.