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Глас народа | Стало известно, о чем пензенцы попросили бы Деда Мороза

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Портал PenzaInform.ru запустил в социальной сети Instagram опрос «Что бы вы попросили у Деда Мороза». Большинство пожеланий жителей региона связаны со здоровьем.

«Чтобы исчез глупый коронавирус», «Чтобы пандемия кончилась», «Здоровья всем», «Здоровья себе и близким», «Здоровья и ничего больше», - написали пользователи.

Часть пожеланий Деду Морозу касалась финансовых проблем: жители региона захотели закрыть кредиты и ипотеку. Другая - политики: «Чтобы правительство ушло в отставку».

Кроме того, пензенцы попросили бы у сказочного дедушки отпуска летом, снега, машину, экскурсию в Великий Устюг, дом за городом, робот-пылесос, квартиру. Также многие пожелали счастья для всех «и пусть никто не уйдет обиженным».

«Я бы попросила витамин, чтобы вся серость Пензы радужной стала», «Отправить маму с папой на отдых в санаторий», «Мира во всем мире и финансовой стабильности», «Пепси», «Сникерс» и 5 млн рублей», «Спокойного 2021 года. Остальное мы сами», - поделились пожеланиями жители региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А что же Бога не попросят?

Гость||

А некоторые любят балет

Гость||

Все бы попросили денег ! Да,тупо бабла !

Гость||

Гость писал(a):

дом за городом, робот-пылесос, квартиру.

Олухи Царя Небеснаго.

Как говорилось в одном популярном кино:"Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке".

Гость||

Гость писал(a):

А что же Бога не попросят?
Дед Мороз, он же Санта Клаус, он же св. Николай Чудотворец. Через него и просят Господа Бога об осуществлении наших скудных насущных желаний.

Гость||

Вместо Ивана нормального мужика поставить.

Гость||

Я попрошу у Дед мороза, чтобы локдаун был, как весной работать не хочу.

Гость||

И осталась на одного Деда Мороза надежда. Ни президент, ни губернатор - неинтересны. Мда.

Змей Горыныч||

Гость писал(a):

Вместо Ивана нормального мужика поставить.
"И лягушку взял Иван:

Посадил ее в карман,

Там лягушка чуть не сдохла –

От Ивана шел духан."

Гость||
+1

Змей Горыныч писал(a):

Гость писал(a):
Вместо Ивана нормального мужика поставить.
"И лягушку взял Иван:

Посадил ее в карман,

Там лягушка чуть не сдохла –

От Ивана шел духан."

Да, похоже до сих пор после той "конференции" отходит. Завтра планерка покажет... Опять хоть поржём!

Имя: Гость
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