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Глас народа | С елки в Заречном убрали украшения из мусора

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В Заречном на елке, установленной на Восточной улице, заменили украшения. Ранее наряд новогодней красавицы состоял из мусора: пластиковых бутылок, разбитых шаров, дисков, упаковки из-под чипсов.

Фото преобразившегося дерева появилось в группе закрытого города соцсети Instagram в пятницу, 11 декабря. Теперь его украшают крупные и мелкие снежинки, золотистые шарики и другие традиционные атрибуты.

«Для информации: елка на Восточной наряжается игрушками, сделанными воспитанниками детских садов», - прокомментировала снимок зареченка.

Преображенная красавица понравилась не всем участникам группы.

«Что за издевательство? Позорище. И этому должны радоваться дети?», «В деревнях лучше елки стоят», «Уберите ее уже», - написали горожане.

Фото instagram.com/zar_info58.

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Гость||

Нормальные украшения, соответствуют нашей скрепной жизни.

Гость||

А что вы хотели от заречного ?

Гость||

Гость писал(a):

А что вы хотели от заречного ?
Т.е. использовать в административном центре области строительный мусор ,а именно поддоны /паллеты это нормально!?И ладно бы это сделали жители,но ведь и то ,и другое сделали чиновники,а кто то и за тот ,и за этот мусор ,отходы получил не малые деньги из бюджета.

Гость||

А какого мусора?росгвардия?

Гость||

вот интересно, если б люди не писали об этом, так наверное этот хлам и висел бы дальше

Имя: Гость
Комментарий:

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