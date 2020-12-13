В Заречном на елке, установленной на Восточной улице, заменили украшения. Ранее наряд новогодней красавицы состоял из мусора: пластиковых бутылок, разбитых шаров, дисков, упаковки из-под чипсов.
Фото преобразившегося дерева появилось в группе закрытого города соцсети Instagram в пятницу, 11 декабря. Теперь его украшают крупные и мелкие снежинки, золотистые шарики и другие традиционные атрибуты.
«Для информации: елка на Восточной наряжается игрушками, сделанными воспитанниками детских садов», - прокомментировала снимок зареченка.
Преображенная красавица понравилась не всем участникам группы.
«Что за издевательство? Позорище. И этому должны радоваться дети?», «В деревнях лучше елки стоят», «Уберите ее уже», - написали горожане.
Фото instagram.com/zar_info58.
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