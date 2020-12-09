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Глас народа | Пензенцы с проспекта Строителей все же встретят 2021 год

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Предновогодняя суета в Пензе в самом разгаре, а история с недосмотром при украшении города между тем уже завершилась - благополучно.

1 декабря в редакцию портала PenzaInform.ru обращалась жительница Арбекова Юлия П. Она рассказывала, что в сквере «Могилевский дворик» на проспекте Строителей появилась с виду обычная конструкция - украшенная шарами искусственная ель, огороженная щитами. Однако надпись на одном из них гласила: «С Новым, 2020 годом!»

«В смысле - с 2020 годом? Понятно, что кто-то недоглядел, но, учитывая, каким сложным для всех был этот год, надпись кажется издевательской», - возмутилась тогда женщина.

Через некоторое время призыв вновь встретить 2020-й прикрыли. Конструкцию обтянули полупрозрачной тканью, а на цифры закрепили еще несколько слоев. Надпись перестала бросаться в глаза, но все же читалась.

8 декабря Юлия снова написала в редакцию: проблему наконец-то решили.

«Щиты перетянули. Теперь они яркие, нарядные, надпись правильная и крупная. Стало гораздо лучше, чем было до. Вот так и сразу надо было», - порадовалась пензячка.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

1 декабря в редакцию портала PenzaInform.ru обращалась жительница Арбекова Юлия П.
Правильно будет: «жительница Арбеково»

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
1 декабря в редакцию портала PenzaInform.ru обращалась жительница Арбекова Юлия П.
Правильно будет: «жительница Арбеково»
Это у нее фамилия такая - Юлия Петровна Арбекова.

Гость||

Гость писал(a):

Это у нее фамилия такая - Юлия Петровна Арбекова.
С такой фамилией в Арбеково все будут уважать.

Гость||

Текст новости жесть, в духе ПИ, т.е. могли и не дожить, не встретить.

Гость||

Гость писал(a):

Текст новости жесть, в духе ПИ, т.е. могли и не дожить, не встретить.
Ничего удивительного. Эта ваша АрбековА гиблое место. Жители АрбековО всегда удивляются таким новостям.

Гость||

То есть, не поменяли бы надпись - и время бы остановилось.

Гость||

Гость писал(a):

То есть, не поменяли бы надпись - и время бы остановилось.
Не поменяй надпись был бы повод разместить 1 января новость: «Жители Арбеково встретили 2020 год во второй раз»

Имя: Гость
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