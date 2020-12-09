09.12.2020 | 11:18

Предновогодняя суета в Пензе в самом разгаре, а история с недосмотром при украшении города между тем уже завершилась - благополучно.

1 декабря в редакцию портала PenzaInform.ru обращалась жительница Арбекова Юлия П. Она рассказывала, что в сквере «Могилевский дворик» на проспекте Строителей появилась с виду обычная конструкция - украшенная шарами искусственная ель, огороженная щитами. Однако надпись на одном из них гласила: «С Новым, 2020 годом!»

«В смысле - с 2020 годом? Понятно, что кто-то недоглядел, но, учитывая, каким сложным для всех был этот год, надпись кажется издевательской», - возмутилась тогда женщина.

Через некоторое время призыв вновь встретить 2020-й прикрыли. Конструкцию обтянули полупрозрачной тканью, а на цифры закрепили еще несколько слоев. Надпись перестала бросаться в глаза, но все же читалась.

8 декабря Юлия снова написала в редакцию: проблему наконец-то решили.

«Щиты перетянули. Теперь они яркие, нарядные, надпись правильная и крупная. Стало гораздо лучше, чем было до. Вот так и сразу надо было», - порадовалась пензячка.