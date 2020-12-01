01.12.2020 | 17:42

Пензу продолжают украшать к Новому году, но не везде к этой работе подходят ответственно.

К примеру, в сквере «Могилевский дворик» на проспекте Строителей появилась с виду обычная конструкция - украшенная шарами искусственная ель, огороженная щитами. Однако надпись на одном из них гласит: «С Новым, 2020 годом!».

Заинтересовавшаяся объектом жительница Арбекова Юлия П. сфотографировала его и прислала снимки в редакцию.

«В смысле - с 2020 годом? Понятно, что кто-то недоглядел, но, учитывая, каким сложным для всех был этот год, надпись кажется издевательской», - высказалась женщина.

Она уточнила, что елку с надписью установили несколько дней назад и до сих пор никто не спохватился и не исправил ноль на единицу.

Юлия надеется, что ближе к 31 декабря чудо все-таки произойдет.