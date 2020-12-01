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Глас народа | Жителям Арбекова предлагают встретить 2020 год во второй раз

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Пензу продолжают украшать к Новому году, но не везде к этой работе подходят ответственно.

К примеру, в сквере «Могилевский дворик» на проспекте Строителей появилась с виду обычная конструкция - украшенная шарами искусственная ель, огороженная щитами. Однако надпись на одном из них гласит: «С Новым, 2020 годом!».

Заинтересовавшаяся объектом жительница Арбекова Юлия П. сфотографировала его и прислала снимки в редакцию.

«В смысле - с 2020 годом? Понятно, что кто-то недоглядел, но, учитывая, каким сложным для всех был этот год, надпись кажется издевательской», - высказалась женщина.

Она уточнила, что елку с надписью установили несколько дней назад и до сих пор никто не спохватился и не исправил ноль на единицу.

Юлия надеется, что ближе к 31 декабря чудо все-таки произойдет.

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Гость||

типичная пемза

Гость||

молодцы - экономят в тяжелые времена, а цифры подправят, просто не успели

Гость||

Машина времени

Гость||

Позорники

Гость||

Год Сурка.

Гость||

Выложить в ЯП и Пикабу это посмешище

Гость||

Вы голосовали за это.Что не так то?

Гость||

Гость писал(a):

Год Сурка.
Скоро выборы нового губернатора.)))

Гость||

Это просто щитки. Поверх их приделают нормальные поздравления. Не волнуйтесь вы так

Гость||

Мололцы! Лучше так, чем 350 тыс на цифру тратить

Гость||

Это в АрбековЕ 2020 год празднуют. А вот в Арбеково - как полагается 2021.

Гость||

В Арбеково празднуют те, кто в 80-е в школе учились. А те, кто до 80-х и после 90-х, празднуют в Арбекове.

Гость||

"Е" писали всегда, потом решили, что надо как в ЧикагО или ОслО, и начали писать "о". Потом прежнее правило вернули.

Имя: Гость
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