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Глас народа | Жители проезда Богданова в Пензе ходят под аварийным деревом

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В пятницу, 4 декабря, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель Пензы по имени Владимир. Он рассказал, что над пешеходной дорожкой в проезде Богданова нависает сухое дерево.

Свои слова пензенец подтвердил фотографиями.

«У дома № 13 скоро рухнет аварийное дерево на наши головы!» - беспокоится горожанин.

Кроме того, морозная и бесснежная погода последних дней привела к тому, что дорога, по которой дети ходят в школу № 28, обледенела.

«Администрация Первомайского района, прошу отсыпать дорогу в проезде Богданова», - потребовал Владимир.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Новость сообщил — Владимир* ATX*58
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Гость||

Зовите попов. Они мастера пилить аварийные деревья.

Как в телевизоре сказал поп Я-ворский они с этим поводом половину сквера им. Лермонтова выпилили

Гость||

Администрация,что ли обсыпает дорогу,для этого есть дворник,пусть обращается в управляйку.Скоро сразу в кремль будут обращаться

Имя: Гость
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