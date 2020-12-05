05.12.2020 | 10:27

В пятницу, 4 декабря, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель Пензы по имени Владимир. Он рассказал, что над пешеходной дорожкой в проезде Богданова нависает сухое дерево.

Свои слова пензенец подтвердил фотографиями.

«У дома № 13 скоро рухнет аварийное дерево на наши головы!» - беспокоится горожанин.

Кроме того, морозная и бесснежная погода последних дней привела к тому, что дорога, по которой дети ходят в школу № 28, обледенела.

«Администрация Первомайского района, прошу отсыпать дорогу в проезде Богданова», - потребовал Владимир.