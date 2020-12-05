В пятницу, 4 декабря, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель Пензы по имени Владимир. Он рассказал, что над пешеходной дорожкой в проезде Богданова нависает сухое дерево.
Свои слова пензенец подтвердил фотографиями.
«У дома № 13 скоро рухнет аварийное дерево на наши головы!» - беспокоится горожанин.
Кроме того, морозная и бесснежная погода последних дней привела к тому, что дорога, по которой дети ходят в школу № 28, обледенела.
«Администрация Первомайского района, прошу отсыпать дорогу в проезде Богданова», - потребовал Владимир.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Зовите попов. Они мастера пилить аварийные деревья.
Как в телевизоре сказал поп Я-ворский они с этим поводом половину сквера им. Лермонтова выпилили