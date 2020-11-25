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Глас народа | Жители области ответили на вопрос о смертях от COVID-19 в их окружении

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Жители Пензенской области приняли участие в опросе, запущенном в telegram-канале портала PenzaInform.ru.

Респондентам предлагалось ответить на такой вопрос: «За последние полгода кто-нибудь в вашем окружении умер от коронавируса или внебольничной пневмонии?» В опросе на 15:30 среды, 25 ноября, приняли участие 480 человек.

54% жителей региона ответило на него утвердительно, 46% - отрицательно. Таким образом, каждый второй респондент лишился друга, знакомого или родственника из-за пандемии или всплеска заболеваемости внебольничной пневмонией.

По данным регионального оперативного штаба, от коронавирусной пневмонии скончались 230 человек (101 мужчина и 129 женщин). Возраст жертв инфекции - от 32 до 90 лет. Некоторые из погибших не имели никаких сопутствующих заболеваний. Первая смерть от COVID-19 была зарегистрирована 15 апреля. Опасный вирус вызвал осложнения, которые унесли жизнь 50-летней пациентки.

Согласно информации Росстата, в области с мая по сентябрь скончались 576 жителей региона, заразившихся коронавирусом.

Ранее портал «Медиазона» обнародовал данные об избыточной смертности в регионе. Специалисты подсчитали, что за время пандемии (с апреля по октябрь 2020 года) умерло на 1 594 пензенцев больше, чем в среднем за указанный период за последние 5 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Еще 1500 человек умерло от разгильдяйства.

Гость||

Пишите, комментируйте... Все соберем, все рассортируем, всех на карандаш возьмем...

Гость||

забавно, это какой процент связности в социальном графе должен быть, что-то сомнительно. 1 305 563 человек в области по данным росстата. Раз никто ничего не слышал об этом опросе, опрашивали наерно на улице человек 100?

Гость||

Может вопрос был "слышали ли вы что от ковида умирают?" это больше похоже на правду, или был уличный опрос с незначительным количеством респондентов.

Гость||

+1500 потому что забили на остальных, "нековидных".

Гость||

Надо провести опрос, слышали ли вы об опросе. У меня во дворе 100% никто не знает о нем.

Гость||

А зачем все это? Их наградят?

Имя: Гость
Комментарий:

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