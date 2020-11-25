25.11.2020 | 16:33

Жители Пензенской области приняли участие в опросе, запущенном в telegram-канале портала PenzaInform.ru.

Респондентам предлагалось ответить на такой вопрос: «За последние полгода кто-нибудь в вашем окружении умер от коронавируса или внебольничной пневмонии?» В опросе на 15:30 среды, 25 ноября, приняли участие 480 человек.

54% жителей региона ответило на него утвердительно, 46% - отрицательно. Таким образом, каждый второй респондент лишился друга, знакомого или родственника из-за пандемии или всплеска заболеваемости внебольничной пневмонией.

По данным регионального оперативного штаба, от коронавирусной пневмонии скончались 230 человек (101 мужчина и 129 женщин). Возраст жертв инфекции - от 32 до 90 лет. Некоторые из погибших не имели никаких сопутствующих заболеваний. Первая смерть от COVID-19 была зарегистрирована 15 апреля. Опасный вирус вызвал осложнения, которые унесли жизнь 50-летней пациентки.

Согласно информации Росстата, в области с мая по сентябрь скончались 576 жителей региона, заразившихся коронавирусом.

Ранее портал «Медиазона» обнародовал данные об избыточной смертности в регионе. Специалисты подсчитали, что за время пандемии (с апреля по октябрь 2020 года) умерло на 1 594 пензенцев больше, чем в среднем за указанный период за последние 5 лет.