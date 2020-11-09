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Общество

Росстат насчитал свыше 220 смертей пензенцев с коронавирусом за месяц

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По данным, обнародованным Росстатом, в сентябре в Пензенской области скончался 221 пациент с коронавирусной инфекцией.

Идентифицированный COVID-19 стал основной причиной смерти 6 пензенцев. Опасную инфекцию отнесли к «прочим важным состояниям» у 215 скончавшихся. У 37 из них коронавирус вызвал смертельные осложнения, унесшие жизнь, у 178 – нет.

Региональный оперативный штаб сообщил, что в сентябре от коронавирусной пневмонии скончались 26 жителей области.

Согласно информации Росстата, размещенной ранее, в августе в регионе умерло 95 пациентов с COVID-19, в июле - 106, в июне - 98, в мае - 56. Таким образом, с мая по сентябрь скончались 576 инфицированных.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот тебе и штаб:сообщают 26 ,а на самом деле 221..

А сколько по России..!

Соболезнования родным и близким,ну а всем нам здоровья,судя по цифрам,спасение утопающих дело рук самих утопающих.

Берегите себя!

Гость||

Сейчас Зина Сиренюшкина нарисуется, и все узнают, что можно верить лишь ей, и "Голосу америки" :)

Имя: Гость
Комментарий:

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