Росстат насчитал свыше 220 смертей пензенцев с коронавирусом за месяц

09.11.2020 | 09:20

По данным, обнародованным Росстатом, в сентябре в Пензенской области скончался 221 пациент с коронавирусной инфекцией.

Идентифицированный COVID-19 стал основной причиной смерти 6 пензенцев. Опасную инфекцию отнесли к «прочим важным состояниям» у 215 скончавшихся. У 37 из них коронавирус вызвал смертельные осложнения, унесшие жизнь, у 178 – нет.

Региональный оперативный штаб сообщил, что в сентябре от коронавирусной пневмонии скончались 26 жителей области.

Согласно информации Росстата, размещенной ранее, в августе в регионе умерло 95 пациентов с COVID-19, в июле - 106, в июне - 98, в мае - 56. Таким образом, с мая по сентябрь скончались 576 инфицированных.