Росстат насчитал свыше 220 смертей пензенцев с коронавирусом за месяц

По данным, обнародованным Росстатом, в сентябре в Пензенской области скончался 221 пациент с коронавирусной инфекцией.
Идентифицированный COVID-19 стал основной причиной смерти 6 пензенцев. Опасную инфекцию отнесли к «прочим важным состояниям» у 215 скончавшихся. У 37 из них коронавирус вызвал смертельные осложнения, унесшие жизнь, у 178 – нет.
Региональный оперативный штаб сообщил, что в сентябре от коронавирусной пневмонии скончались 26 жителей области.
Согласно информации Росстата, размещенной ранее, в августе в регионе умерло 95 пациентов с COVID-19, в июле - 106, в июне - 98, в мае - 56. Таким образом, с мая по сентябрь скончались 576 инфицированных.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Вот тебе и штаб:сообщают 26 ,а на самом деле 221..
А сколько по России..!
Соболезнования родным и близким,ну а всем нам здоровья,судя по цифрам,спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Берегите себя!