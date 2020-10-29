29.10.2020 | 09:29

В свете ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе пензенец вновь поднял вопрос о неработающих автоматических дверях в торговых центрах.

Мужчина уже жаловался на безответственность сотрудников ТЦ в марте.

«В мире пандемия коронавируса со всех сторон говорят о гигиене, о том, чтобы лишний раз не трогать что-то руками в общественных местах. Но некоторым пензенским ТЦ на это наплевать, там отключают автоматические двери, в результате чего всем посетителям приходится хвататься за дверные ручки», - писал он.

По словам горожанина, в теплое время года, летом, двери работали.

«Но вот сейчас опять, чуть похолодало, и в ТЦ их вновь выключили. Несмотря на пандемию, нехватку кислорода в больницах, сотни умерших от коронавируса пензенцев, администрация торгового центра экономит, вынуждая посетителей идти гуськом, по очереди хватаясь за дверную ручку. Уже не говоря о том, что заходить в такую дверь с детской коляской просто неудобно», - возмутился мужчина.

По данным на 28 октября, в области за все время коронавирусом заразились 14 752 человека, 10 885 из них выздоровели, 178 ушли из жизни.