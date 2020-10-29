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Глас народа | Пензенец: В ТЦ продолжают экономить на здоровье посетителей

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В свете ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе пензенец вновь поднял вопрос о неработающих автоматических дверях в торговых центрах.

Мужчина уже жаловался на безответственность сотрудников ТЦ в марте.

«В мире пандемия коронавируса со всех сторон говорят о гигиене, о том, чтобы лишний раз не трогать что-то руками в общественных местах. Но некоторым пензенским ТЦ на это наплевать, там отключают автоматические двери, в результате чего всем посетителям приходится хвататься за дверные ручки», - писал он.

По словам горожанина, в теплое время года, летом, двери работали.

«Но вот сейчас опять, чуть похолодало, и в ТЦ их вновь выключили. Несмотря на пандемию, нехватку кислорода в больницах, сотни умерших от коронавируса пензенцев, администрация торгового центра экономит, вынуждая посетителей идти гуськом, по очереди хватаясь за дверную ручку. Уже не говоря о том, что заходить в такую дверь с детской коляской просто неудобно», - возмутился мужчина.

По данным на 28 октября, в области за все время коронавирусом заразились 14 752 человека, 10 885 из них выздоровели, 178 ушли из жизни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Новость сообщил — esaul
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Гость||

А в центрах РПЦ все в масках? Причастие осуществляют одноразовыми ложками? Целование мощей и прочей атрибутики запретили?

Гость||

Гость писал(a):

А в центрах РПЦ все в масках? Причастие осуществляют одноразовыми ложками? Целование мощей и прочей атрибутики запретили?
?????????????

Гость||

Попка-дурак проснулся и забормотал единственную известную ему фразу.

Гость||

09:51 В точку,на другое он не запрограммирован -увы.

Гость||

Гость писал(a):

А в центрах РПЦ все в масках? Причастие осуществляют одноразовыми ложками? Целование мощей и прочей атрибутики запретили?
Про крематорий забыл написать!

Гость||

Чувачку пандемия померещилась.ну так сиди дома.не отсвечивай в ТЦ.

Гость||

Гость писал(a):

Попка-дурак проснулся и забормотал единственную известную ему фразу.
Зацепило блаженного?

Гость||

Гость писал(a):

Про крематорий забыл написать!
Тебе не нужен,тебя пропустят через мясорубку и в унитаз. Так дешевле...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ь, там отключают автоматические двери, в результате чего всем посетителям приходится хвататься за дверные ручки», - писал он.
У вас дверь в подъезд тоже автоматическая ?Руками к дверной ручки тоже не прикасаетесь?

Имя: Гость
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