23.10.2020 | 09:27

36-летняя жительница Пензы Юлия Н. на свой странице в соцсети Instagram поделилась историей о «приключении», случившемся с ней в ночь на четверг, 22 октября.

«Болею девять дней, температура скачет 37,0-37,4, без симптомов. Вечером 21 октября в 19:00 я написала о своей проблеме на covid@mzs.penza.net, описала всю проблему, чем лечусь, указала ФИО, адрес и телефон и благополучно легла смотреть телевизор, т. к. рассмотрение данного вопроса занимает сутки и написано, что позвонят. Время 22:30, я уже собралась спать - звонок в домофон. Смотрю в окно, а там стоит скорая помощь. Спускаюсь, открываю дверь и ничего не подозреваю, что это ко мне. Думала, ошиблись», - рассказала женщина.

Однако медики приехали именно к ней. Юлии померили давление, температуру, сделали ЭКГ и повезли на КТ в областной госпиталь для ветеранов войн на проспекте Победы. Пензячка уточнила, что ни кашля, ни насморка у нее не было.

Около 23:00 в приемном отделении сидело очень много народа, вызвали меня и отправили на КТ, в этой очереди я просидела 4 часа! Кто сидел, кто стоял, кто ходил, кто лежал на стульях, кому совсем хреново было...» - добавила пензячка.

По ее словам, она планировала сделать компьютерную томографию платно, но запись - только на 20 ноября, то есть ждать нужно целый месяц.

«Передо мной очередь остановилась, врачи, которые делают КТ, ушли переодеваться. Все они похожи на инопланетян в зеленых костюмах, на ногах - черные тряпки, все замотано скотчем, чтобы ни одна зараза не проникла. Полчаса мы их ждали, в итоге сделали КТ (в 3:13), и я пошла опять в очередь на прием к врачу ждать своего результата...

Передо мной двоих увезли в больницу с пневмонией, еще двое ждали другую скорую, у кого 50% поражения, у кого-то меньше. Вынесли мне заключение, что у меня все хорошо и легкие чистые, лечиться дальше отправили по месту жительства. Домой я приехала в 4 часа утра... Не болейте, будьте здоровы и берегите себя!» - заключила Юлия.

Фото www.instagram.com/julia_nemchik.