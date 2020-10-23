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Глас народа | Медики приехали за пензячкой ночью и увезли на КТ

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36-летняя жительница Пензы Юлия Н. на свой странице в соцсети Instagram поделилась историей о «приключении», случившемся с ней в ночь на четверг, 22 октября.

«Болею девять дней, температура скачет 37,0-37,4, без симптомов. Вечером 21 октября в 19:00 я написала о своей проблеме на covid@mzs.penza.net, описала всю проблему, чем лечусь, указала ФИО, адрес и телефон и благополучно легла смотреть телевизор, т. к. рассмотрение данного вопроса занимает сутки и написано, что позвонят. Время 22:30, я уже собралась спать - звонок в домофон. Смотрю в окно, а там стоит скорая помощь. Спускаюсь, открываю дверь и ничего не подозреваю, что это ко мне. Думала, ошиблись», - рассказала женщина.

Однако медики приехали именно к ней. Юлии померили давление, температуру, сделали ЭКГ и повезли на КТ в областной госпиталь для ветеранов войн на проспекте Победы. Пензячка уточнила, что ни кашля, ни насморка у нее не было.

Около 23:00 в приемном отделении сидело очень много народа, вызвали меня и отправили на КТ, в этой очереди я просидела 4 часа! Кто сидел, кто стоял, кто ходил, кто лежал на стульях, кому совсем хреново было...» - добавила пензячка.

По ее словам, она планировала сделать компьютерную томографию платно, но запись - только на 20 ноября, то есть ждать нужно целый месяц.

«Передо мной очередь остановилась, врачи, которые делают КТ, ушли переодеваться. Все они похожи на инопланетян в зеленых костюмах, на ногах - черные тряпки, все замотано скотчем, чтобы ни одна зараза не проникла. Полчаса мы их ждали, в итоге сделали КТ (в 3:13), и я пошла опять в очередь на прием к врачу ждать своего результата...

Передо мной двоих увезли в больницу с пневмонией, еще двое ждали другую скорую, у кого 50% поражения, у кого-то меньше. Вынесли мне заключение, что у меня все хорошо и легкие чистые, лечиться дальше отправили по месту жительства. Домой я приехала в 4 часа утра... Не болейте, будьте здоровы и берегите себя!» - заключила Юлия.

Фото www.instagram.com/julia_nemchik.

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Гость||

Сначала эта дура писала на какие-то адреса от скуки видимо, а потом приехали и увезли на КТ в чумной барак вместе с ковидниками в тяжелой форме кантоваться всю ночь? Чтоже она ожидала? Пусть скажет спасибо, что не с огнеметами приехали. В следующий раз нужно учитывать, что это не соцсеть в которой можно поболтать о своих болячках.

Гость||

И это ещё повезло...

Гость||

Просто в сказку попала. не дождешься никогда такого поворота событий. Повезло!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Домой я приехала в 4 часа утра.
но была ты в больнице долго и там вирус бродил. Не знай как делишки будут у вируса сколько инкубационный период?

Гость||

Я только не понял, если у нее ни каких симптомов не было, то зачем она вообще поехала? Лишний раз заразу ловить?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.10.2020 09:52|

И это ещё повезло...

Гость писал(a):
у вируса сколько инкубационный период?

Гость||

Гость писал(a):

в чумной барак вместе с ковидниками в тяжелой форме
Гость писал(a):
поехала? Лишний раз заразу ловить?
Что за дурочка пишет... Ковидников тем более в тяжелой форме там не было и быть не могло.

Гость||

Гость писал(a):

но была ты в больнице долго и там вирус бродил. Не знай как делишки будут у вируса сколько инкубационный период?
Да на ее уже ослабленный иммунитет.

Гость||

Гость писал(a):

но была ты в больнице долго и там вирус бродил.
Никто там не бродил, что за глупые речи.

Гость||

Врачи все в костюмчиках? а больные в масочках а все в одинаковых условиях и больные и здоровые если верить новостям

Гость||

Гость писал(a):

Никто там не бродил, что за глупые речи.
penzainform.ru писал(a):
Передо мной двоих увезли в больницу с пневмонией, еще двое ждали другую скорую, у кого 50% поражения, у кого-то меньше.
[penzainform.ru писал(a):
в этой очереди я просидела 4 часа! Кто сидел, кто стоял, кто ходил, кто лежал на стульях, кому совсем хреново было...»
Писака или ты хочешь сказать там все здоровые были?

Гость||

теперь точно че нибудь подцепила

Гость||

Гость писал(a):

Ковидников тем более в тяжелой форме там не было и быть не могло.
а где они могут быть еще как не в приемнике больницы при первичном осмотре если их на скорой доставили.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
в чумной барак вместе с ковидниками в тяжелой форме
Гость писал(a):
поехала? Лишний раз заразу ловить?
Что за дурочка пишет... Ковидников тем более в тяжелой форме там не было и быть не могло.
По твоему , люди на КТ просто так, от безделья приехали? И пневмония у них на пустом месте возникла? Так ,что ковидники там были и зараза была.

Гость||

Что ж вы раскудахтались, паникеры

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Имя: Гость
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