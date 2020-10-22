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Глас народа | Ножки колесом: в Заречном появились необычные скамейки

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У универмага в Заречном старые скамейки заменили на новые. Фото установленных малых архитектурных форм появилось в группе города в соцсети Instagram в среду, 21 октября.

«Посмотрите, какие лавочки поставили около универмага взамен старых, привычных... Сходство налицо», - написал автор снимков, сопоставив новый элемент архитектуры и знак «Парковка для инвалидов».

Ножки скамеек напоминают колеса инвалидной коляски.

У большинства комментаторов обновление вызвало положительный отклик. «А что не так? Вернуть надо старые, из которых труха сыпалась? Из странного дизайна только «ножки» колесом и все. В остальном обычные лавки», - написала горожанка.

Негативно о скамьях не отозвался никто. Лишь один комментатор обратил внимание на важную деталь, упущенную автором фото.

«А я думал, пост будет о том, что нерадивый водитель «Калины» припарковался на месте для инвалидов, не имея соответствующего знака на стекле», - указал мужчина.

Лековушка, номера которой скрывает спинка скамейки, действительно припаркована не по правилам.

Фото www.instagram.com/zar_info58.

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Гость||

Вот затейники!!!

Гость||

В красный цвет покрасте и ворота заварите!

Гость||

инвалидная лавочка

Имя: Гость
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