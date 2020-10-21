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Глас народа | На ул. Суворова пензенцы ходят под шатающимся баннером

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Напротив дома № 92 на улице Суворова в Пензе рекламный щит представляет опасность для пешеходов.

Видео конструкции, плохо закрепленной на столбе и «мотающейся как листочек», тогда как внизу идут люди, поделилась с подписчиками группы penza_novosti в соцсети Instagram горожанка. Ролик появился во вторник, 20 октября.

По словам женщины, баннер уже укрепляли три раза, однако сильные порывы ветра показали, что ремонтные работы результата не имели.

«Как бы не произошла трагедия», - выразила опасения она.

За кадром пензячка предположила, что снизу пешеходам не видно, как конструкцию «штормит». Возможно, незакрепленный щит также замечают сотрудники банка из окон.

«В Кузнецке на перекрестке у улицы Победы еще хуже штормит! Все только до случая», - рассказал комментатор.

Другие пользователи отметили, что баннер похож на флюгер и у него «большая парусность».

Видео www.instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

Я твой баннер шатал!

Гость||

на все воля Иеговы!

Имя: Гость
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