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Глас народа | Пензячка назвала ул. Калинина богом забытым местом

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Жительница Пензы назвала микрорайон Южной Поляны богом забытым местом. Такое мнение у нее сложилось из-за состояния тротуара.

«Вот такой тротуар по улице Калинина. От «Фортуны» до профкурсов в одних ямах, можно ноги сломать, пока до дома дойдешь, с коляской так вообще не проедешь. Такое ощущение, что богом забытое место. Дорогу сделали, а про горожан забыли», - написала горожанка в группе «Типичная Пенза» во «ВКонтакте».

К посту она прикрепила фотографии, на которых запечатлен тротуар у почтового отделения и домов № 100 и 102а на ул. Калинина.

«Простите, деньги все ушли на мост для покраски», «Нечего ходить! Ходють и ходють», «Кентавра на фонтанной площади поставили, что же вам еще-то надо?» - сыронизировали другие участники группы.

Один из комментаторов посоветовал горожанке сфотографировать ямы с линейкой, чтобы можно было оценить их размер, и отправить заявление в полицию.

«Они реагируют, проверяют, вам отписываются, что отправили в администрацию. Администрация реагирует - профит. Но это посложнее, чем в «ВК» писать. Если сразу в администрацию писать, то отпишут в стиле димона «денег нет, но вы держитесь» (бюджетом не предусмотрено)», - поделился опытом интернет-пользователь.

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Гость||

Буртасинформ, почему слово Бог у вас с маленькой буквы? Под 148-ю статью УК РФ захотели?

Гость||

Сносить пора эти чуланы на Калинина строить новые свечки и дорогу можно расширить будет. Одни +

Гость||

Эт вы ещё в Военный городок не заезжали вот где действительно... опа полная

Гость||

Гость писал(a):

Сносить пора эти чуланы на Калинина строить новые свечки и дорогу можно расширить будет.
Сам в Зарю поезжай, умник!

Гость||

Глава район совсем нюх потеряла. Ни одной нормальной дороги в жилой зоне нет. Что относится к ТСЖ - отремонтировано, что городское - разбито.

Имя: Гость
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