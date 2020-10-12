12.10.2020 | 09:33

В Пензе дорога общего пользования стала для водителей гоночным треком. Видеоролики, запечатлевшие развлечение автомобилистов, появились в соцсети «ВКонтакте» вечером в воскресенье, 11 октября.

В объектив камеры попали ВАЗ и Mercedes. Для состязания водители выбрали, предположительно, улицу Гагарина. Проезжая часть не была перекрыта, по полосе встречного движения двигались автомобили. Зрелище собрало множество наблюдателей.

«Всегда говорил и говорю, что, если хочется погонять, проверить, есть гоночные треки, место, где все создано для того, чтобы погонять. Если на реальной дороге, где в любое время может оказаться пешеход (пусть даже животное), пусть они и будут не правы, но зачем рисковать? Понты еще никого до добра не доводили. Всем безопасной дороги и здоровья», - прокомментировал ролик пользователь с ником Oleg Asmkb-L.

Вечером 17 октября 2019 года пензенцы рассказали в соцсетях о массовом нарушении правил дорожного движения на улицах областного центра. Около 80 автомобилей проехали из микрорайона Арбеково до аэропорта, сигналя, делая остановки на проезжей части, выезжая на полосу встречного движения, игнорируя запрещающие сигналы светофора. В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД заверили, что номера участников своеобразного флешмоба установят по камерам видеонаблюдения.

Видео vk.com/penza.