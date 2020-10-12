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Глас народа | Ночные гонки: в Пензе проезжая часть стала местом опасного развлечения

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В Пензе дорога общего пользования стала для водителей гоночным треком. Видеоролики, запечатлевшие развлечение автомобилистов, появились в соцсети «ВКонтакте» вечером в воскресенье, 11 октября.

В объектив камеры попали ВАЗ и Mercedes. Для состязания водители выбрали, предположительно, улицу Гагарина. Проезжая часть не была перекрыта, по полосе встречного движения двигались автомобили. Зрелище собрало множество наблюдателей.

«Всегда говорил и говорю, что, если хочется погонять, проверить, есть гоночные треки, место, где все создано для того, чтобы погонять. Если на реальной дороге, где в любое время может оказаться пешеход (пусть даже животное), пусть они и будут не правы, но зачем рисковать? Понты еще никого до добра не доводили. Всем безопасной дороги и здоровья», - прокомментировал ролик пользователь с ником Oleg Asmkb-L.

Вечером 17 октября 2019 года пензенцы рассказали в соцсетях о массовом нарушении правил дорожного движения на улицах областного центра. Около 80 автомобилей проехали из микрорайона Арбеково до аэропорта, сигналя, делая остановки на проезжей части, выезжая на полосу встречного движения, игнорируя запрещающие сигналы светофора. В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД заверили, что номера участников своеобразного флешмоба установят по камерам видеонаблюдения.

Видео vk.com/penza.

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Гость||

Пензенская ГИБДД вообще ноль!! Или её совсем закрыли и Курчавого вышвырнули?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД заверили, что номера участников своеобразного флешмоба установят по камерам видеонаблюдения.
Ну что установили? Год уже прошел.

Гость||

Гость писал(a):

Ну что установили? Год уже прошел.
Проснулся. Давно уж всех оштрафовали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что номера участников своеобразного флешмоба установят по камерам видеонаблюдения.
Кто поумнее гуашью на подобные "мероприятия" запасся поди...

Томко оперативная разработка, да "осведомители из среды" дадут результат, если он (результат) нужен конечно...

Гость||

Гость писал(a):

Кто поумнее гуашью на подобные "мероприятия"
Глупый человек, ты просто не знаешь чем это кончается...

Гость||

Толково придумано.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе дорога общего пользования стала для водителей гоночным треком
Гайцы, это вам не у пешеходных переходов бабло срубать! Тут работать нужно, но увы...Так что вам очередной раз насрали на голову

Гость||

Гость писал(a):

Глупый человек, ты просто не знаешь чем это кончается...
"Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков"

Пойдёт в дополнение если остановят...

Гость||

Кто кого обогнал хоть?

Гость||

Конечно ВАЗ сделал Мерс, что за вопрос?)))

Гость||

Если перебьются - туда им и дорога. Лишь бы нормальных людей с собой не захватили.

Гость||

Гость писал(a):

Если перебьются - туда им и дорога. Лишь бы нормальных людей с собой не захватили.
Увы такие безмозглые особи очень много других людей убивают и калечат.А власти у нас нет,один бардак кругом.Безнаказанность рождает беспредел,а беспредел приводит к хаосу и революциям.

Имя: Гость
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