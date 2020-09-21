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Глас народа | В Пензе тропу к лицею № 29 облагородили старым рубероидом

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В понедельник, 21 сентября, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратился горожанин Алексей. Мужчина рассказал о креативном подходе к решению проблемы отсутствия дороги в школу.

Речь идет о финансово-экономическом лицее № 29. Путь к образовательному учреждению от домов в начале улицы Карпинского оставался проходимым до того момента, когда из эксплуатации вывели водозаборную колонку напротив забора участка на ул. Тимирязева, 1а.

«Рычаг с нее снят и, по сути, вокруг должно быть сухо. Увы, это не так. Колонка торчит из довольно глубокой лужи с пеной на поверхности (вода явно потихоньку поступает снизу), почва на многие метры вширь пропитана влагой. Топкое место, несомненно, представляет опасность для проходящих рядом людей, особенно детей», - рассказал Алексей.

Выход все же нашли: через топь появилась дорога, выложенная из кусков рубероида. Пензенец отметил, что инициативные «самоделкины старались для всех», сэкономив на покупке новых стройматериалов и вывозе хлама.

«Но цель-то не достигнута! Пока не перекрыто поступление снизу воды (между прочим, ценного ресурса), даже без существенных дождей под импровизированной гатью хлюпает, кучи рубероида приглашают добавить, как принято, еще мусора, чтобы все выглядело как на давно появившейся свалке, да и вообще такое покрытие далеко не паркет», - добавил мужчина.

Алексей опасается наступления холодов, которые сделают путь еще более травмоопасным.

«Это все-таки не партизанская тропа, а дорога в школу! Благоустройство в городе необходимо не только там, где легко увидеть проверяющим, но и внутри кварталов», - высказался горожанин.

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Гость||

Да и так сойдет, чем ничего.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Речь идет о финансово-экономическом лицее № 29.
Молодцы. Чем сидеть и ждать- взяли и сделали!

Гость||

2020 год, почти центр города с население 500.000 человек.

Браво, Лузгин!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Выход все же нашли: через топь появилась дорога, выложенная из кусков рубероида. Пензенец отметил, что инициативные «самоделкины старались для всех», сэкономив на покупке новых стройматериалов и вывозе хлама.
А когда подморозит за сломанные руки-ноги тоже они отвечать будут. Теперь все знают, кому предъявлять иски

Гость||

ждут трагедию как в Саратове!

Гость||

Нанотехнологии от Лузгина и его куратора .)))

Гость||

А бордюры где?!

Гость||

Поставить бордюры и заборы - будет полный порядок. А школьники и прочие... Вас никто не просил рожать, и вообще дома сидите, коронавирус же, конституцию и губера выбрали - куда ещё ходить-то?

Гость||

Страна возможностей?

Имя: Гость
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