21.09.2020 | 16:42

Жителей Пензы не обрадовал ремонт лестницы рядом с остановкой «Путепровод» на улице 8 Марта. Судя по кадрам, которые появились в социальной сети Instagram в понедельник, 21 сентября, строители мало думали об удобстве горожан.

Плиты, которыми выложены ступени, разбиты и покрыты трещинами. Местами специалисты попытались заделать изъяны раствором, но справиться с ними окончательно не получилось.

На нескольких ступенях сколы так и остались. Из-за выбоин подъем по лестнице едва ли можно назвать комфортным.

«Вот так произвели ремонт. Спасибо властям за заботу о нас», - сыронизировал автор ролика.

В комментариях к посту горожанка подтвердила, что лестница находится в таком состоянии и «давно уже».

Видео www.instagram.com/penza_novosti.