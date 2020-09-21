Сетевое издание|18+|Понедельник|21 сен 2020|22:09
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Глас народа | Отремонтированная лестница на ул. 8 Марта осталась разбитой

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Жителей Пензы не обрадовал ремонт лестницы рядом с остановкой «Путепровод» на улице 8 Марта. Судя по кадрам, которые появились в социальной сети Instagram в понедельник, 21 сентября, строители мало думали об удобстве горожан.

Плиты, которыми выложены ступени, разбиты и покрыты трещинами. Местами специалисты попытались заделать изъяны раствором, но справиться с ними окончательно не получилось.

На нескольких ступенях сколы так и остались. Из-за выбоин подъем по лестнице едва ли можно назвать комфортным.

«Вот так произвели ремонт. Спасибо властям за заботу о нас», - сыронизировал автор ролика.

В комментариях к посту горожанка подтвердила, что лестница находится в таком состоянии и «давно уже».

Видео www.instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

Зато какой красивый Кентавр у нас есть!

Гость||

Непосредственно за этот бардак несёт ответственность Лузгин. Фото дорожки у лицея 29 и фото этой лестницы отправьте губернатору на страницу в соц.сети,пусть комментирует.

Гость||

Зато кентавра за 21 лимон поставили.

Гость||

Это ерунда заменили остановки на дерьмо.

Гость||

Гость писал(a):

Это ерунда заменили остановки на дерьмо.
Ерунда у тебя между ног болтается.

Гость||

какая власть такой и город)))))))))))

Гость||

Вы за это днями голосовали.

Гость||

Гость писал(a):

Ерунда у тебя между ног болтается.
Так это ты пробовал?

Гость||

Гость писал(a):

Зато какой красивый Кентавр у нас есть!
кому он нужен этот кентавр

Гость||

Гость писал(a):

Непосредственно за этот бардак несёт ответственность Лузгин.
как и за установку уродца-кентавра за бешеные деньги из городского бюджета

Имя: Гость
Комментарий:

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