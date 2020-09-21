Жителей Пензы не обрадовал ремонт лестницы рядом с остановкой «Путепровод» на улице 8 Марта. Судя по кадрам, которые появились в социальной сети Instagram в понедельник, 21 сентября, строители мало думали об удобстве горожан.
Плиты, которыми выложены ступени, разбиты и покрыты трещинами. Местами специалисты попытались заделать изъяны раствором, но справиться с ними окончательно не получилось.
На нескольких ступенях сколы так и остались. Из-за выбоин подъем по лестнице едва ли можно назвать комфортным.
«Вот так произвели ремонт. Спасибо властям за заботу о нас», - сыронизировал автор ролика.
В комментариях к посту горожанка подтвердила, что лестница находится в таком состоянии и «давно уже».
Видео www.instagram.com/penza_novosti.
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