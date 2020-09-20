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Глас народа | Пассажиры автобуса в Заречном оказались под душем

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В Заречном пассажиры автобуса большого класса невольно оказались под душем. Кадры с льющейся в салон водой разместили в социальной сети Instagram в субботу, 19 сентября.

Судя по всему, ролик был сделан накануне, 18-го числа, когда в регионе прошли ливни.

«Дождь в автобусе. Кому-то не повезло с местом», - резюмировал автор.

Комментаторы не удивились осадкам в общественном транспорте. Они отметили, что такую картину можно наблюдать во время дождя в большинстве автобусов.

«Это скрытая функция всех ЛиАЗов, начиная с первых моделей», - посмеялся зареченец.

Многие обратили внимание на плачевное состояние автобусного парка города.

«Да в Заречном все автобусы старые, автопарк вообще в ужасном состоянии. Лучше бы автобусы купили, а не день города (отметили - Прим. ред.)», «Давно пора утилизировать эти шумные автобусы. В дождливую погоду все сиденья мокрые, никакого удобства и комфорта для пассажиров», «Зато стоимость проезда подняли, как будто в новых, а не в списанных из других городов автобусах катаемся», - возмутились горожане.

Видео www.instagram.com/zar_info58.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Заречном пассажиры автобуса большого класса невольно оказались под душем
Троллейбус в 100 раз лучше автобуса.

Гость||

Да нашел ты со своим троллейбусом, лучше промокнуть,чем быть убитым током после дождя.Ни разу тебя рогатый не тряс?

Гость||

ЛиАЗ самый крутой автобус,ващето, не чета каким нить мерседесам.Мягко,тепло.

Гость||

Гость писал(a):

Троллейбус в 100 раз лучше автобуса.
Точно, ведь был проект линии Пенза-Заречный.

Гость||

Спасибо гладкову скажите за нехватку средств. Росатом выделял и на автобусы и на дни города, а умник один на них в крым съездил, аминь

Гость||

Гость писал(a):

Троллейбус в 100 раз лучше автобуса.
Согласен.

Гость||

Если заварить ворота, то эти автобусы будут не нужны.

Гость||

Завыла сволота зареченская.

Имя: Гость
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