В Заречном пассажиры автобуса большого класса невольно оказались под душем. Кадры с льющейся в салон водой разместили в социальной сети Instagram в субботу, 19 сентября.
Судя по всему, ролик был сделан накануне, 18-го числа, когда в регионе прошли ливни.
«Дождь в автобусе. Кому-то не повезло с местом», - резюмировал автор.
Комментаторы не удивились осадкам в общественном транспорте. Они отметили, что такую картину можно наблюдать во время дождя в большинстве автобусов.
«Это скрытая функция всех ЛиАЗов, начиная с первых моделей», - посмеялся зареченец.
Многие обратили внимание на плачевное состояние автобусного парка города.
«Да в Заречном все автобусы старые, автопарк вообще в ужасном состоянии. Лучше бы автобусы купили, а не день города (отметили - Прим. ред.)», «Давно пора утилизировать эти шумные автобусы. В дождливую погоду все сиденья мокрые, никакого удобства и комфорта для пассажиров», «Зато стоимость проезда подняли, как будто в новых, а не в списанных из других городов автобусах катаемся», - возмутились горожане.
Видео www.instagram.com/zar_info58.
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penzainform.ru писал(a):Троллейбус в 100 раз лучше автобуса.