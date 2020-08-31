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Глас народа | Житель дома на улице Ватутина пожаловался на темноту

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В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru написал житель областного центра Владимир. Мужчина пожаловался на бездействие управляющей компании, к которой относится дом № 6 на улице Ватутина.

По его словам, в вечернее время у подъезда из трех фонарей светит лишь один. Обитатели дома и прохожие вынуждены пробираться к пункту назначения в полутьме.

Ранее на невыполненные обещания управляющей компании пожаловался житель дома № 32 на улице Карпинского. Пенсионер Михаил Михайлович вынужден жить в сумраке из-за разросшейся за окнами квартиры растительности.

Мужчина просил решить проблему еще в августе 2019 года. Сотрудники УК обещали разобраться с кустарником, но до сих пор своего слова не сдержали.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Новость сообщил — Владимир* ATX*58
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Гость||

Че курил?или кашка?

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