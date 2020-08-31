31.08.2020 | 10:56

В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru написал житель областного центра Владимир. Мужчина пожаловался на бездействие управляющей компании, к которой относится дом № 6 на улице Ватутина.

По его словам, в вечернее время у подъезда из трех фонарей светит лишь один. Обитатели дома и прохожие вынуждены пробираться к пункту назначения в полутьме.

Ранее на невыполненные обещания управляющей компании пожаловался житель дома № 32 на улице Карпинского. Пенсионер Михаил Михайлович вынужден жить в сумраке из-за разросшейся за окнами квартиры растительности.

Мужчина просил решить проблему еще в августе 2019 года. Сотрудники УК обещали разобраться с кустарником, но до сих пор своего слова не сдержали.