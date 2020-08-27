27.08.2020 | 10:54

Утром в четверг, 27 августа, в Пензе произошло ДТП с участием одного автомобиля. ВАЗ вылетел с проезжей части, пересек тротуар и задержался на съезде в кювет, попутно сломав забор огорода.

Фото с места происшествия опубликовал Михаил Васин в группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Заехал», - так назвал он свой снимок.

Порталу PenzaInform.ru Михаил рассказал, что фото было сделано в 9:34 в частном секторе на улице Терешковой (Терновка). По его словам, водитель выглядел нетрезвым.

В июле 2019 года «ВКонтакте» было опубликовано фото легковой машины, врезавшейся в стену панельного дома № 19 на улице 8 Марта. Автомобиль наехал на полусферу возле подъезда, установленную специально для препятствования проезду, подпрыгнул на ней, как на трамплине, и перелетел заборчик, ограждающий небольшой палисадник под окном первого этажа.

В феврале 2020-го у дома № 9а на улице Володарского грузовик перевалился передними колесами через небольшой парапет на приподнятой части придомовой территории и оказался внутри ограждения.

Фото № 1 Михаила Васина, vk.com/penza_live