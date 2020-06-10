10.06.2020 | 10:00

В Пензе уборка улицы 8 Марта спецтехникой превратилась в красочное и опасное зрелище. Кадры, запечатлевшие пылевое облако, которое накрывает остановочный павильон, появились в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 10 июня.

На них можно видеть, что в момент уборки к остановочному павильону подъехал троллейбус, из него выходят пассажиры. Под крышей конструкции остановился и велосипедист. Как только поднялись клубы пыли, он поспешил уехать прочь.

На последних кадрах пылевое облако полностью поглощает остановочный павильон, закрывая обзор проезжей части.

«Спецпыль от коронавируса», «Ковид-19 в воздух поднимают», «Это так борются с вирусом. Новый метод», «Вот отсюда и ковид, и пневмококк, аллергия на пыль и тяжелые металлы, и химикаты, чем зимой посыпают дороги», - написали под постом горожане.

В конце марта в связи с распространением коронавируса в областном центре начали обрабатывать специальным дезинфицирующим раствором места скопления людей, в том числе и остановочные павильоны.

На такие меры власти пошли потому, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем и достаточно долго сохраняет свою жизнеспособность на различных поверхностях и в окружающей среде.

Ученые не исключают, что вирус может попасть в организм вместе с вдыхаемой пылью.

Видео vk.com/penza_live.