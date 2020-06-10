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Глас народа | Остановочный павильон на ул. 8 Марта накрыло пылевое облако

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В Пензе уборка улицы 8 Марта спецтехникой превратилась в красочное и опасное зрелище. Кадры, запечатлевшие пылевое облако, которое накрывает остановочный павильон, появились в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 10 июня.

На них можно видеть, что в момент уборки к остановочному павильону подъехал троллейбус, из него выходят пассажиры. Под крышей конструкции остановился и велосипедист. Как только поднялись клубы пыли, он поспешил уехать прочь.

На последних кадрах пылевое облако полностью поглощает остановочный павильон, закрывая обзор проезжей части.

«Спецпыль от коронавируса», «Ковид-19 в воздух поднимают», «Это так борются с вирусом. Новый метод», «Вот отсюда и ковид, и пневмококк, аллергия на пыль и тяжелые металлы, и химикаты, чем зимой посыпают дороги», - написали под постом горожане.

В конце марта в связи с распространением коронавируса в областном центре начали обрабатывать специальным дезинфицирующим раствором места скопления людей, в том числе и остановочные павильоны.

На такие меры власти пошли потому, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем и достаточно долго сохраняет свою жизнеспособность на различных поверхностях и в окружающей среде.

Ученые не исключают, что вирус может попасть в организм вместе с вдыхаемой пылью.

Видео vk.com/penza_live.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Если не ошибаюсь,то область закупала спецтехнику(мини дорожные пылесосы). Где это всё?

Гость||

Гость писал(a):

Если не ошибаюсь,то область закупала спецтехнику(мини дорожные пылесосы). Где это всё?
Всё работает, тока в путь. Видел вчера на Луначарской, сосало.

Гость||

Ну что же никто не дал в рожу тому горе уборщику. Людей то эта козлина не видит?

Гость||

куда пропали машины пылесосы?

Гость||

Гость писал(a):

куда пропали машины пылесосы?
Ездят каждый день, шумят собаки.

Гость||

Чиновники - в золоте, город - в говне.

Имя: Гость
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